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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

شاهد.. تسريب أول صور لهواتف هونر العملاقة Honor 60 و Honor 60 Pro

تسريب أول صور حية
تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60

كشفت تسريبات أول صور حية لهواتف هونر القادمة من الفئة الرائدة Honor 60 ، وذلك قبل الإعلان الرسمي عن الهواتف، المتوقع غدا أو في 22 ديسمبر المقبل، حيث تتميز الهاتف بعدد من التقنيات والخدمات الجديدة والمحسنة عن سابقتها. 


وتظهر الصور الحية لهواتف Honor 60 Pro و Honor 60 ، التصميم الأساسي للهواتف وتصميم الكاميرا الذى يقدم شكل أنيق للكاميرات الخلفية الثلاثة التى تتشارك في الفتحة المفردة في المنتصف، بالإضافة إلى حواف أنحف للشاشة ، وبتصميم يناسب الشباب أكثر.

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كما يتميز تصميم هاتف Honor 60 Pro بأنه سيكون له حواف علوية وسفلية منحنية ، مما يجعل الحواف الصغيرة أصغر، كما أنه سيكون أطول قليلا من الإصدار العادى، وسيحصل على شاشاة مسطحة بجودة عالية .

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تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60 

وستأتى هواتف هونر Honor 60 بشاشة بحواف نحيفة من نوع OLED بقياس 6.7  بوصة، وجودة عرض FHD+، تدعم أعلى معدل تحديث يبلغ 144 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، مع مقاومة للمياه والغبار.

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تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60 


وستحتوى هواتف هونر Honor 60 على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 100 أو 120 واط، مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية 256 جيجا بايت الذى يعطيها أداء سريعا للغاية. 

Honor 60 Pro and Honor 60
تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60 
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تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60 


وستصدر هواتف هونر Honor 60 بأحدث معالجات شركة كوالكوم الأمريكية ولكن لم يتم الكشف حتى الآن عن نوع المعالج تحديدا كما أنها ستحصل على تطيقات خدمات أكثر من شركة جوجل الأمريكية. 
 

Honor 60 Pro and Honor 60
تسريب أول صور حية لهواتف هونر العملاقة Honor 60 
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