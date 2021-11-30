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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة كلاسيكية جذابة.. هاجر أحمد تخطف انظار متابعيها عبر انستجرام

صدى البلد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، متابعيها، فيديو جديد لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

 

وظهرت هاجر أحمد وهي تستعرض جمالها بإطلالة كلاسيكية مميزة ، نالت اعجاب متابعيها وجمهورها.

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وأثارت الفنانة هاجر أحمد اهتماما كبيرا خلال الفترة الماضية، بعدما شاركت متابعيها صورة من داخل المستشفى وطالبت بالدعاء لها إثر إصابتها بفيروس كورونا.

 

وترددت أنباء عن استكمال هاجر احمد تصوير مشاهدها بمسلسل “إلا انا” رغم اصابتها بفيروس كورونا وهو ما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

 

وكشف مصطفى العوضي المشرف العام على إنتاج مسلسل “الا أنا” وفقا لتصريحات “ET بالعربي” أن هاجر قالت إنها مريضة منذ حوالي 10 أيام وطالبها بإرسال فحص الـ"pcr" من أجل مخاطبة قناة "dmc" ولكنها لم تفعل.

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