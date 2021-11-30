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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اتفاق الشراكة بين شل ونيو الكهربائية

محطات لتبديل البطاريات.. تفاصيل عقد الشراكة بين "نيو" للسيارات الكهربائية وشل

اتفاق شراكة بين نيو
اتفاق شراكة بين نيو وشل

أبرمت شركة NIO الصينية لصناعة السيارات الكهربائية اتفاقية تعاون استراتيجي مع شركة النفط العملاقة رويال دتش شل المعروفة باسم شل، وهي شركة متعددة الجنسيات، بريطانية وهولندية الأصل.

 

ووفقا لموقع "أوتو اكسبرس" المتخصص في السيارات، تنص الاتفاقية على أن NIO وشركة الطاقة العملاقة سوف "تقومان ببناء وتشغيل مرافق شحن للسيارات الكهربائية ومرافق لتبديل البطاريات"، وتقضي الخطة بتركيب 100 محطة تبديل للبطاريات في الصين بحلول عام 2025 و "البدء في بناء وتشغيل" محطات تجريبية في أوروبا.

 

وبالفعل قامت شركة NIO للسيارات بتركيب أكثر من 300 محطة لتبديل بطاريات السيارات الكهربائية في جميع أنحاء الصين لكنها متوفرة حصريا لعملاء العلامة التجارية الصينية أي مالكي سيارات "نيو" ومن خلال نقاط التبديل يمكن لمالك السيارة أن يستبدل بطاريته الفارغة بأخرى مشحونة بالكامل خلا 3 دقائق فقط ، أسرع بكثير من أسرع جهاز شحن موجود حتى الآن ويتم الاستبدال في محطة شبيهة تماما لمحطات الوقود التقليدية.

 

وتتيح الاتفاقية الاستراتيجية أن تفتح شل شبكة الشحن الخاصة بها في أوروبا لمستخدمي سيارات نيو وتسمح لـ نيو بتثبيت محطات تبديل البطاريات في نفس محطات شل للوقود كما ستقوم نيو بتثبيت نقاط شحن Shell Recharge السريع في مواقعها الخاصة بها.

 

وجاء في إعلان الاتفاق الثنائي أن العلامتين التجاريتين ستواصلان "استكشاف المزيد من فرص التعاون في إدارة الأصول المختلفة سواء الخاصة بالبطاريات أو نقاط الشحن أو أنظمة الاشتراكات للمستخدمين مع التوصل لاتفاقية لتوفير خدمات شحن منزلية، وتطوير تكنولوجيا المبادلة".

 

وتعهدت شركة شل، أكبر بائع تجزئة للمواد البترولية في العالم، بأنها "ملتزمة بأن تصبح واحدة من الشركات الرائدة في تقديم خدمات الشحن للسيارات الكهربائية في جميع أنحاء العالم".

 

يذكر أن شركة NIO اتخذت بالفعل خطواتها الأولى في السوق الأوروبية، حيث قامت ببيع سيارتها نيو ES8  الـ SUV و نيو ET7 الصالون في النرويج. ومن المقرر أن تتوسع بشكل تدريجي في القارة الأوربية وتفتح أسواق جديدة لها الأوروبي، بينما قالت الشركة في مايو إنها قد تتوسع في المملكة المتحدة إذا كان هناك اهتمام كاف.

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