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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انتقادات واسعة.. فضيحة عنصرية تطارد الرئيس الجديد لـ تويتر

باراغ أغراوال
باراغ أغراوال

كشف أعضاء في الكونجرس الأمريكي عن الحزب الجمهوري، اليوم الثلاثاء، عن تغريدات قديمة لـ باراغ أغراوال، الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر، حول الدين والعرق، واعتبروها بمثابة فضيحة عنصرية.

وجاء رد باراغ بأنه كان يقتبس من الممثل الكوميدي في برنامج جون ستيوارت.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، عيّن جاك دورسي، أمس الاثنين، باراغ أغراوال، كبير المسئولين التقنيين في تويتر منذ عام 2017، خلفًا له في منصب الرئيس التنفيذي.

وشاركت عضو الكونجرس عن الحزب الجمهوري، مارشا بلاكبيرن، لقطات شاشة لرسالتين نشرهما رئيس "تويتر" الجديد في عام 2010. إحداهما، نُشرت في ديسمبر من ذلك العام، تقول: 'إذا نجح شيء ما للأشخاص في الماضي، فهذا لا يعني أنه سيعمل من أجل أنت الآن".. مع هاشتاج #PyramidSchemes و #Religions و #Traditions.

وفي تغريدة بتاريخ أكتوبر 2010، كتب أغراوال: "إذا لم يفرقوا بين المسلمين والمتطرفين، فلماذا أفرق بين البيض والعنصريين".

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وانتقد عضو الكونجرس الجمهوري، كين باك، هذه التغريدة وشاركها عدد من الشخصيات في الحزب الجمهوري أيضا، بما في ذلك مايكل نولز وكلاي ترافيس.

وغرد حساب أعضاء الحزب الجمهوري في اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لم أكن أعتقد أن الأمر يمكن أن يصبح أسوأ بكثير من جاك دورسي، لكن نعم الوضع أصبح أسوأ".

يبدو أن العبارة حول الأشخاص البيض والعنصريين من تغريدة أغراوال هي اقتباس للممثل الكوميدي آصف ماندفي.

كما انتقد الجمهوريون أغراوال في مقابلة أجراها عام 2020 قال فيها إن تويتر "لا يجب أن يلتزم" بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة، الذي يضمن حرية التعبير.

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