بيتر ميمي: مسلسل الاختيار مش هدفه إن "الناس تعيط" | فيديو

قال المخرج بيتر ميمي، إن كواليس تصوير مسلسل الاختيار 1 و2 لم تكن تشبه أحداث المسلسل، حيث كان هناك محبة وتعاون بين كل أبطال العمل.

وأشار "ميمي"، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو عبدالحميد بندوة عن المسلسلات الوطنية في الدراما المصرية ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أن كثير من أحداث المسلسل تم تصويرها في أماكنها الحقيقية، لافتا إلى أنه رفض عرض الفيديو الحقيقي لأحداث كرداسة لقسوتها.

وأضاف، "مسلسل الاختيار مش هدفه أن الناس تعيط"، وإنما المسلسل يعرض بطولات حقيقة ومن حق أبطالها أن يعرف الناس كم تضحياتهم، لافتا إلى أنهم عرضوا تفاصيل حرب حقيقية خاضها رجال القوات المسلحة والشرطة مثلما حدث في حلقة مأمورية الواحات، معلقا: "والدتي بعد الحلقة قالتلي عايزة أروح سيناء".

وأوضح المخرج بيتر ميمي، أنهم عرضوا الأحداث في المسلسل بواقعية، وكان هدفهم أن يشعر المشاهدين أنهم داخل الحرب، وهو ما تحقق، معتبرا أن مسلسل الاختيار 1 و 2 من بطولة الشهداء الحقيقيين.

