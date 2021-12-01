أردوغان: سنعمل على الارتقاء بعلاقاتنا بالسعودية.. وتطورات مع مصر قريبا

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الثلاثاء، إن تركيا ستعمل على الارتقاء بعلاقاتها مع المملكة العربية السعودية إلى مكانة أفضل.

ووفقا لقناة تي أر تي التركية، أوضح أردوغان أن "الخطوة التي اتخذناها مع الإمارات؛ مهمة وتاريخية، وسأزورها في فبراير".

وشدد أردوغان على أن المستقبل القريب سيشهد تطورات مع مصر.

وخلال آخر 24 ساعة، قال أردوغان، إن تركيا ستتخذ خطوات تقارب مماثلة مع مصر وإسرائيل؛ بعد المحادثات مع الإمارات.

وأضاف أردوغان: سنتخذ خطوات لتحسين العلاقات مع مصر وإسرائيل، على غرار تلك العلاقات في الأسابيع الأخيرة مع الإمارات العربية المتحدة، والتي أفضت إلى استثمارات.

