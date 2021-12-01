بطلب من نيبوشا.. تفاصيل عرض الأهلي القطري لضم نجم الزمالك

أكد نيبوشا مدرب الزمالك السابق والأهلي القطري الحالي، أنه يتابع الدوري المصري في الفترة الحالية بشكل جيد للغاية، مشيرًا إلى أنه من أفضل الدوريات العربية.

وقال نيبوشا في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع على شاشة قناة الحياة: "الأهلي القطري أرسل عرضًا لأحد لاعبي الزمالك منذ فترة، ولكن الصفقة لم تتم في النهاية".



وأشار نيبوشا إلى أن استبعاد طارق حامد من قائمة منتخب مصر في كأس العرب مفاجأة، مشيرًا إلى أنه لاعب جيد للغاية.

وأردف نيبوشا: "أعتقد أن كارلوس كيروش مدرب المنتخب يريد تجربة أكبر عدد من اللاعبين خلال الفترة الحالية قبل تصفيات مونديال 2022".



وأكد نيبوشا، المدير الفني السابق لنادي الزمالك، والحالي للأهلي القطري، أن سعيد مع نادي الاهلي القطري في الفترة الحالية، مشيرا إلى أنه لا يفكر في العودة إلى مصر خلال الفترة الحالية.

واختتم نيبوشا : "المنافسة في الدوري المصري قوية، وأصبح ممتعًا في السنوات الماضية، ومشكلة لاعبي الزمالك أثناء تواجدي إن جميعهم كانوا صفقات جديدة بالرغم من جودتهم المميزة".