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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بريطانيا يكسر هدية من إسرائيل بعد ثوان من تسلمها | فيديو

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا يكسر هدية من إسرائيل بعد ثوان من تسلمها

بينما كان رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون يختتم تصريحاته في غداء العمل السنوي لأصدقاء المحافظين لإسرائيل، قدمت له هدية عبارة عن شمعدان، لكنه كسره بعد ثوان قليلة.

ويظهر رئيس الوزراء البريطاني جونسون، في الفيديو، وهو يتسلم الشمعدان، ثم أخذ يلوِّح به في الهواء؛ فتطايرت أجزاء منه على المسرح.

وضحك وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد، على الموقف، بينما بدأ جونسون بالتجول حول أرضية المنصة لجمع القطع المتطايرة.

في سياق آخر، استبعد جونسون، فرض إغلاق آخر في بريطانيا بسبب متحور أوميكرون، واصفا الأمر بـ غير مرجح.

وأعلن جونسون، خلال مؤتمر صحفي، عن خطط لمنح الجرعة الثالثة والمعززة من اللقاح ضد كورونا، لكل البالغين الذين يتجاوز عمرهم 18 سنة في بريطانيا، بدءا من يناير المقبل.

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وأشار رئيس الوزراء البريطاني، إلى أن 400 من أفراد الجيش البريطاني سيساعدون في عملية توزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وسط مخاوف عارمة من تفاقم الوضع بسبب متحور أوميكرون، الذي جرى رصده مؤخرا.

بريطانيا إسرائيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يائير لابيد

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