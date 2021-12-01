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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة ميسي تتعرض لـ موقف محرج في حفل الكرة الذهبية.. والنجم يرد بغضب

صدى البلد

نال ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إشادة على موقفه، بعد ظهور لقطات له وهو يدافع عن زوجته، خلال حفل الكرة الذهبية في باريس، ليلة الاثنين الماضي.

ووصل لاعب كرة القدم ميسي البالغ من العمر 34 عامًا مع زوجته أنتونيلا، وأبنائهم الثلاثة، تياجو وماتيو وسيرو، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وخلال طريقهم إلى الحفل، التقطت العائلة بضع الصور قبل أن يطلب مدير كرة القدم الفرنسية من أنتونيلا والأولاد التنحي جانباً حتى يتمكن المصورون من التقاط صورة لميسي بنفسه.

ويحسب للنجم الأرجنتيني أنه رفض، وطلب من زوجته أن تعود وتقف بجانبه لالتقاط الصور إلى جواره وأبنائه.

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وكان ميسي وهو مهاجم باريس سان جيرمان  قد حقق فوزه السابع بجائزة الكرة الذهبية ، متفوقًا على روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونيخ وجورجينيو لاعب تشيلسي في المركز الأول.


وتنوعت التعليقات المعلقة على موقف ميسي مع زوجته وكانت هناك إشادة كبيرة بموقفه الذي وصفه المغردون بأنه رجل نبيل وشهم.

ميسي حفل الكرة الذهبية باريس زوجته

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