وزيرة التجارة: حجم التبادل التجاري مع إسبانيا 201 مليار يورو

رحبت نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة برئيس الحكومة الإسباني والوفد المرافق له مؤكدة ان العلاقة بين البلدين شهدت تطور ملحوظ خلال القترة الاخيرة مشيرة الى ان اسبانيا شريك اساسي استثماري وتجاري مع مصر .

واضافت خلال كلمتها في منتدي الاعمال المصري الإسباني ان اسبانيا تستفيد من مكانة مصر كمعبر للأسواق العربية والأفريقية وكذا مصر تستفيد من اسبانيا لتكون معبر لدول أوروبا .



واضافت اننا نتطلع لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري مع اسبانيا لافتا ان اسبانيا رابع اقوي اقتصاد في أوروبا وال ١٤ عالميا ومصر من اقوي الاقتصاديات في افريقيا والدول العربية لافتة انتازفي المركز السادس مؤكدة ان حجم التبادل التجاري وصل ٢.١ مليار يورو ، بين البلدين وهذا يشير الي تعافي التبادل التجاري بين البلدين

ودعت وزيرة التجارة الشركات الإسبانية للاستثمار الصناعي والغذائي في مصر وخاصة الزيت الزيتون والتعاون في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وكان قد استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء امس، بمطار القاهرة الدولي، "بيدرو سانشيز"، رئيس حكومة مملكة إسبانيا؛ حيث أجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الإسباني والوفد المرافق له.

ويقوم رئيس حكومة مملكة إسبانيا بزيارة رسمية إلى القاهرة تستغرق يومين، على رأس وفد يضم وزيرة التجارة، وعددا من المسئولين الحكوميين، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال وممثلي كبري الشركات الإسبانية.