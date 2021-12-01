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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 أعمال في العرض الرابع من مسابقة الأفلام القصيرة بمهرجان القاهرة السينمائي

افلام قصيرة
افلام قصيرة

تنطلق اليوم رابع عروض مسابقة الأفلام القصيرة، بالدورة الـ 43 بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

عرض المسابقة يبدأ في الساعة الـ 6:30 مساء بالمسرح الصغير، ومن المقرر أن تكون مدة هذا العرض الذي يضمن 5 أفلام، هي 60 دقيقة، تعقبها مناقشة.

وفيما يلي نستعرض قائمة الأفلام التي ستعرض اليوم ضمن المسابقة:

1- الباعة الجائلون
الفيلم يعرض عالميا لأول مرة، وهو من إخراج إيمرسون إدواردو سيلفا، جابرييلا نصار، جوستافو سييم، هنريكي جريس، وإنتاج البرازيل، وتدور أحداثه عن يوم في أكثر شوارع أمريكا اللاتينية ازدحاما.

2- هابي تاون 
الفيلم يعرض عالميا لأول مرة، وهو من إخراج خيميس كامارجو دي أنبا، ومن إنتااج كولومبيا، وتدور أحداثه عن مراهق يعيش حياة مريحة مع والديه في بلدة تسمى هابي تاون، ووالده هو حاكم البلدة، ذات يوم بينما هو وحيد في المنزل يتلقى زيارة غير متوقعة من شاب في نفس العمر، لكنه مختلف تماما عنه مما يجعله يشك في الحياة المثالية الواضحة التي يعيشها.

3- حبيب 
الفيلم يعرض دوليا لأول مرة، وهو من إخراج نيما لطيفي، وإنتاج أفغانستان، ألمانيا، وتدور أحداثه عن حبيب رجل في الستين من عمره، وفي يوم زفاف ابنه يستعد للذهاب إلى هناك، خارج قاعة الزفاف وجد حبيب أن اسمه ليس على قائمة المدعوين ولا يسمح له بالدخول، ينتظر حبيب خارج المدخل حتى يأتي ابنه ويصطحبه، لكن لا أحد يأتي.

4- نقطة عمياء 
الفيلم يعرض دوليا لأول مرة، وهو وثائقي تحريك، من إخراج لطفي عاشور، وإنتاج تونس، فرنسا، وتدور أحداثه حيث أنه تحت الحكم الديكتاتوري لبن علي، في السابع من أكتوبر 1991، تم اختتطاف رجل في حمام إحدى الشركات العامة، تعرض للتعذيب والقتل ثم اختفى دون أن يتم العثور عليه، بعد ما يقرب من ثلاثين عاما، عاد ليتحدث إلينا.


5- ثلاثة اختفاءات وأغنية 
الفيلم يعرض لأول عالميا، وهو من إخراج نادية غانم، وإنتاج مصر، وأحداثه تدور عن الجد الذي تصبح إقامته في البلدة مهددة أكثر فأكثر، تقرر الأم التخلي عن الكاميرا نهائيا، يصير الأب مقتنعا شيئا فشيئا باختفائه.

يشار إلى أن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي من المقرر أن تستمر حتى يوم ٥ ديسمبر المقبل.

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