المركزي للتنظيم والإدارة: نرحب بالمشاركة في ملتقيات التوظيف بهدف تأهيل الراغبين لسوق العمل

شارك الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في فاعليات الملتقى الثاني والعشرين لتوظيف وتأهيل طلاب وخريجي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، وذلك بتوفير عدد من فرص التدريب.



وأكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز على أهمية التدريب في التأهيل لسوق العمل، مؤكدا على ترحيب ودعم الجهاز للمشاركة في مثل هذه الملتقيات بهدف تأهيل الراغبين لسوق العمل، والتعرف على احتياجاته المتغيرة.



وقد شهد جناح الجهاز إقبالا كبيرا من الطلاب والخريجين الراغبين في الحصول على فرصة تدريب لدى الجهاز، حيث تجاوز عددهم 700 شخص.. وشارك في الملتقى الذي يهدف إلى توفير فرص التدريب والتوظيف لطلاب وخريجي الكلية أكثر من 35 جهة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وذك في دورته الحالية التي عقدت يوم 29 نوفمبر ولمدة يومين.



من الجدير بالذكر، أن الجهاز يشارك في ملتقيات التدريب إعمالا لنص المادة رقم 8 من قانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016، والتي نصت على أنه " يجوز للوحدة أن تقوم بتدريب الشباب على الأنشطة والأعمال التخصصية بها بناء على طلبهم دون إلتزامها بتعينهم".. وكذا قرار وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري - آنذاك- رقم 5 لسنة 2019 بشأن نظام تدريب الشباب في الجهاز الإداري للدولة، لتدريبهم وربط العملية التعليمية بالحياة العملية.