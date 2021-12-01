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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإمارات.. محمد بن زايد يطلق شراكة استراتيجية بين «طاقة» و«مبادلة» و«أدنوك»

صدى البلد

أطلق الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شراكة استراتيجية بين "طاقة" و"مبادلة "وأدنوك".

والشراكة التي تجمع كل من شركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" وشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة" وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، تمكن كل من هذه الشركات من امتلاك حصةً في شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، بهدف تطوير محفظة عالمية رائدة للطاقة النظيفة إضافة إلى تعزيز الجهود في مجال الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر سعياً نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

شهد مراسم توقيع اتفاقية الشراكة، الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شئون الرئاسة، والشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، والشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وعدد من المسئؤولين.

ووقع الاتفاقية التي جرت في جناح دولة الإمارات في معرض "إكسبو 2020 دبي"، كل من الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنوك، وخلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة، ومحمد حسن السويدي، رئيس مجلس إدارة شركة طاقة.

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محمد بن زايد آل نهيان أبوظبي ولي عهد أبوظبي القائد الأعلى للقوات المسلحة شركة بترول أبوظبي الوطنية

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