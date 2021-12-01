السعودية جواهر العامري: المنافسة الشريفة جمعت المُخرجات الخمسة لفيلم بلوغ

عُرض بمسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائي

أكدت المخرجة السعودية جواهر العامرى أن هناك منافسة شريفة جمعت بين الخمس مخرجات اللاتي قدمن فيلم بلوغ، والذى عرض في افتتاح مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائى في دورته الـ 43 .

وتابعت جواهر العامرى في تصريحات خاصة لصدي البلد أن الخمس مخرجات لم يشغلن تفكيرهن بمدي مساحة فيلم كل منهن أو كُن يسعين لان يكون فيلم واحدة منهن الافضل عن غيرها، بل سعت كل منهن لأن تقدم فيلما جيدا للمشاهد العربى .

وأكدت السعودية جواهر العامرى، إحدى مخرجات فيلم بلوغ أن رد فعل جمهور مهرجان القاهرة السينمائى، خاصة المصريين بعد مشاهدته لفيلم كان أكبر من توقعاتها .

وتابعت جواهر العامرى مخرجة فيلم بلوغ: المشاهدين المصريون تفاعلوا مع الفيلم بشكل كبير ، فقد كنت اسمع ضحكاتهم فى بعض المشاهد وإعجابهم ، حتى بعد انتهاء العرض وبدء المناقشة وجدت استحسانا من قبل الحاضرين .

وأضافت جواهر العامرى مخرجة فيلم بلوغ : حضور العرض من قبل الجمهور كان كبيراً ، فقد كانت القاعة كاملة العدد وهذا أسعدنى كثيراً .



وكان قد افتتح فيلم بلوغ أولى عروض مسابقة آفاق عربية بمهرجان القاهرة السينمائى فى دورته الـ 43 ، والتى من المقرر ان تقام من الفترة 26 نوفمبر الى 5 ديسمبر .

وعرض فيلم بلوغ على المسرح الصغير بدار الاوبرا المصرية ، الفيلم السعودي بلوغ ، والذى يعرض خارج المسابقة الرسمية .

فيلم بلوغ من إخراج 5 مخرجات ،وهن : سارة مسفر، فاطمة البنوي، جواهر العامري، هند الفهاد، نور الأمير

ويعرض فيلم بلوغ عالميا لأول مرة، فيما تدور أحداثه حول خمس قصص قصيرة تستكشف العمق الإنساني، تحت وطأة المعاناة، الأسرار، القلق، والخوف