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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لإضفاء البهجة على المرضى.. الفنون الجميلة تهدي مستشفى الكبد الجامعي 22 عملاً فنياً

مجلس جامعة المنيا
مجلس جامعة المنيا

وافق مجلس جامعة المنيا على قبول إهداء من كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا لعدد 22 عمل فني لمستشفى الكبد الجامعي واختيار الأماكن المناسب لعرضها بالمستشفى لتضفي انطباعا بالبهجة والجمال على المرضى والزائرين .

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس جامعة المنيا برئاسة الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور عصام الدين صادق فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والعقيد أحمد الغرابلي عضو هيئة الرقابة الإدارية، وعمداء الكليات، ومدير مركز ضمان الجودة والاعتماد، والمدير التنفيذي للمعلومات، والمستشار القانوني، وأمين عام الجامعة.

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و أكد الدكتور مصطفي عبد النبي، على انتظام الدراسة بالجامعة وفقاً للجدول الزمني للعام الجامعي 2021/2022، موجهاً إلى الاستمرار في التأكيد علي تحقق كافة الإجراءات الاحترازية وممارسات الصحة والسلامة العامة داخل الكليات، بما تشمله من اشتراطات التباعد وفقاً للطاقة الاستيعابية، والتعقيم والتطهير، والالتزام بارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، والتحصين لكافة منتسبي المجتمع الجامعي، بما ينعكس إيجابياً على احتواء انتشار فيروس كورونا، وتوفير مجتمع جامعي آمن.

 

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