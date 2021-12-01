هل المرارة سبب من أسباب زيادة الوزن؟..دعاء سهيل تكشف

قالت الدكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية العلاجية، إن الكورس العلاجي يختلف من شخص لآخر، ويجب على الطبيب معرفة أسباب الإصابة بالسمنة، موضحة أن الجسم يحتوي على 3 أجهزة مسئولين عن الحرق داخل الجسم وهم الغدة الدرقية والمرارة والرحم.

وأكدت أن عشب الراسبيري يساعد في زيادة نسبة الحرق داخل الجسم، وأيضا سد الشهية، مما يؤدي إلى فقدان الوزن تدريجيا.



ولفتت "دعاء سهيل" خلال حوارها ببرنامج "طبيب البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إلى أن المرارة من أهم أجهزة الحرق داخل جسم الإنسان، ولذلك إزالة المرارة يمكن أن تتسبب في زيادة الوزن والإصابة بالسمنة، نظرا لحدوث مشكلة في عملية التمثيل الغذائي.







وفي سياق أخر، وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية، :"مش كل اللي بيخس مش عشان الشكل الجمالي ولكن عشان يرجع يعيش حياته بسهولة وخاصة الحفاظ على الصحة"، مستدركة أنه :"مافيش مناعة قوية بدون أكل صحي".

وتابعت الدكتورة دعاء سهيل، خبيرة تغذية، أنه على مرضى السمنة عدم إهمال أنفسهم في البداية ويكون إنقاص الوزن في البداية سهلا لكن مع الوقت يكون فقدان الوزن صعبا.



