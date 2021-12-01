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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

باخد رأيه دايما.. فاطمة عيد: لولا زوجي مكنتش بقيت ناجحة

فاطمة عيد وزوجها
فاطمة عيد وزوجها

حلت الفنانة فاطمة عيد ، ضيفة بموقع “صدى البلد”، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وهو الكليب الذي طرحته قبل يومين، ويحمل اسم «اضحك وسيبها على الله» لتعود من خلاله لجمهورها بعد فترة من الغياب.

ووجهت الفنانة فاطمة عيد، الشكر إلى المنتج ريتشارد الحاج، على تقديم أحدث أعمالها كليب «اضحك وسيبها على الله»، كما قدمت شكرا خاصا لزوجها لواء الداخلية السابق شفيق الشايب، قائلة: «هو ورايا في كل حاجة، ولولاه مكنتش بقيت فاطمة عيد».

وأكدت فاطمة عيد، على دعم زوجها لها كزوج وفنان وملحن وشاعر، قائلةً «مفيش حاجة بنعملها إلا لما ناخد رأي بعض لو حلوة بيقولي اعمليها ولو مش حلوة بيقولي مش هتضيف ليكي».

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تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

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فاطمة عيد تطرح كليب "إضحك وسيبها على الله".. فيديو

فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

 وتحدثت فاطمة عيد خلال ندوتها بـ “صدى البلد”، عن كواليس كليب « اضحك وسيبها على الله » التي طرحته مؤخرًا، ولفتت إلى تفاصيل إختيار كلمات الأغنية ومعاينة أماكن التصوير، وغيرها من الكواليس. 

كما تطرقت فاطمة عيد خلال الندوة، إلى تفاصيل بدايتها الفنية وانطلاقتها واعتلاء نجومية الأغنية الشعبية في مصر، وتخطي نجاحها حدود الوطن وإمتداد حفلاتها لعد دول أوروبية وعربية، ومن كان السبب في اكتشافها وتحقيق هذا النجاح. 

كذلك تطرقت فاطمة عيد إلى حياتها الخاصة وتفاصيل قصة حبها بزوجها - لواء الداخلية السابق شفيق الشايب - من التعارف وحتى الزواج، وسيقوم صدى البلد بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

 

كليب اضحك وسيبها على الله لـ فاطمة عيد

وكانت المطربة الكبيرة فاطمة عيد طرحت كليب أغنيتها الجديدة "اضحك وسيبها على الله"، على طريقة الفيديو كليب، عبر قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات يوتيوب وصفحاتها الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، من كلمات أحمد سرور، ألحان أحمد العتباني، ميكس وماستر ماهر صلاح، انتاج ريتشارد الحاج، منتج فني حسام محمد.

تقول كلمات الأغنية: " اضحك وسيبها علي الله، يا صباحنا اللي نادي واليوم اللي بادي بالضحكة الجميلة، وعلي الله اتُكلنا ماهو عالم بحالنا والشيلة التقيلة، اضحك وسيبها علي الله تلاقي الدنيا بتضحك ليك، علي ايه حاسبها وشايل الهم ده ربك حاسس بيك، وارمي حمولك علي اللي بأيده يفرحنا  هو اللي لينا مهما ، جينا او روحنا ، ده اللي راضي  بقليلة بكرة الخير يجيله، يصفى ويهدى باله واللي سبقنا  قالها ربك بيعدلها ماهو كله بأوانه، اضحك وسيبها.. علي ايه حاسبها".

من جانبه قال المنتج ريتشارد الحاج إن الأغنية الشعبية تطورت بشكل كبير، ولكن أصوات القامات الكبيرة مثل فاطمة عيد نجاحها مضمون، لأنها صاحبة رصيد كبير لدى الجمهور، وتتمتع بشعبية كبيرة في كل ربوع مصر، و أغنية إضحك وسيبها على الله دعوة للتفاؤل والخروج من الضغوط الحياتية اليومية، وليست شعبية بالمفهوم الصريح، وأتوقع أن تكون لها ردود فعل قوية. 

وأضاف: الفترة القادمة سوف تشهد موجة أنتاج قوية لكبار المطربين في مواجهة أغاني المهرجانات التي تحتاج للاندثار، بدون شك أنا مع تطور المزيكا، ولكن أرفض تمامًا الكلمات المسفة والبذيئة ، الصوت الجيد قادر على أداء كل أنماط الأغنية، دون تصنيف.

بينما أكدت الفنانة فاطمة عيد انها دائمًا تبحث عن التغيير والفكرة المختلفة في أغنياتها و اضحك وسيبها على الله حالة جديدة بالنسبة لها تدعوا للفرح والابتسامة والتفاؤل، وتؤكد أن الأغنية مازالت بخير وتحظي باعجاب عامة الشعب.

وأضافت "فاطمة": "اتمني أن أجد من الأصوات الواعدة من يخلف فاطمة عيد لانه حتي الآن لم يتيسر ذلك".

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