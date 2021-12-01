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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بعد 32 سنة من أول عرض.. حكاية سيارة JEEP ظهرت مع عادل إمام| صور

بعد 32 سنة من أول
بعد 32 سنة من أول عرض.. حكاية سيارة JEEP ظهرت مع عادل امام

في طفولتنا بحثنا جميعًا وتساءلنا عن تلك الجزيرة المسماة بـ "جزيرة الشيطان" بعدما شاهدنا خريطتها برفقة الزعيم عادل إمام، وأصبحنا نرسمها في تخيلاتنا وارتبطت في أذهاننا بقصص القراصنة التي كنا نشاهدها في عالم الكارتون، رسمنا مخططات في عقولنا نتفادى بها أخطاء يسرا في البحث عن الذهب المدفون في هذه الجزيرة، إنه الفيلم الذي كلما تكرر عرضه عبر الشاشة الصغيرة لا نمل نهائيًا ونتسمر أمامه لمتابعة أحداثه عن كثب وكأنها المرة الأولى، فيلم " جزيرة الشيطان ".

فيلم " جزيرة الشيطان "

دارت أحداث فيلم " جزيرة الشيطان" حول كنز مفقود صناديق مليئة بالذهب يحاول كل من يعرف سره الوصول اليه، ولكن هذا الذهب كان يمتلكه الزغبي " مصطفى متولي " احد الخارجين على القانون وكان قد جمعه من اعماله وصفقاته المشبوهة من تجارة المواد الممنوعة والتهريب وغيره، وكان يرافقه في أعماله هذه الشواف " سعيد طرابيك "، لكنهما علما بأن الشرطة ستصل إليهم لا محالة قاما بإغراق السفينة التي تحوي داخلها الكنز ورسما خريطة بتحديد مكانها، ووقعت الخريطة هذه بين أيدي فاطمة " يسرا " التي استعانت بـ جلال " عادل إمام " مدرب الغطس الذي ساعدها على الوصول للذهب.

فيلم " جزيرة الشيطان "

وأثناء محاولات فاطمة و جلال في الوصول إلى الكنز المفقود، رافقتهما السيارة الحربية الأشهر في التاريخ جيب ويليز JEEP WILLYS، والتي أنتجتها الشركة الأمريكية لصناعة السيارات جيب JEEP، هذه الشركة التي تخصصت في صناعة السيارات ذات قوة الدفع الرباعية، وكانت قد تأسست جيب JEEP إبان فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية تحديدًا في العام 1941 بأمر من الجيش الأمريكي.

فيلم " جزيرة الشيطان "

خلال فترة اندلاع الحرب العالمية الثانية أمر الجيش الأمريكي بصناعة سيارة تساعده على خوض الحرب، على أن تكون هذه السيارة ذات قوة دفع رباعية حتى تتمكن من السير على الطرق الغير مستوية الصحراوية الوعرة في نفس الوقت تكون خفيفة سريعة ذات هيكل صعب حتى تتحمل المشاق، فكان الطراز ويليز الحربي JEEP WILLYS.

فيلم " جزيرة الشيطان "

انتشرت السيارة الحربية ويليز JEEP WILLYS في السوق العالمية للسيارات بشكل مبهر، و أصبحت حينها سيارة أفراد يمتلكها هواة السيارات رباعية الدفع، وخاصة بعد تصريح الرئيس الأمريكي حينها بقوله " لولا JEEP لما نجحنا في خوض الحرب بنجاح "، واستمدت هذه السيارة قوتها من محرك مكون من 4 أسطوانات، بسعة 2.2 لتر، متصل بناقل حركة يدوي الأداء.

فيلم " جزيرة الشيطان "

يُذكر انه كان قد شارك بطولة فيلم جزيرة الشيطان مجموعة من كبار نجوم الفن، يأتي من بينهم " عادل إمام، يسرا، مصطفى متولي، سعيد طرابيك، جمال إسماعيل، احمد راتب، حاتم ذو الفقار، نهى العمروسي، صالح العويل، عادل هلال، إبراهيم الطوخي "، ومن تأليف و سيناريو و حوار خالد البنا، و إخراج نادر جلال، وتم عرض فيلم جزيرة الشيطان لأول مرة بدور العرض السينمائية في 29 يونيو 1990.

فيلم " جزيرة الشيطان "
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