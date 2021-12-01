القوات اليمنية تلقي القبض على خلية إرهابية تابعة لمليشيات الحوثي

ضبطت الأجهزة الأمنية اليمنية، اليوم /الأربعاء/، خلية إرهابية تابعة لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران، بمحافظة مأرب، وبحوزتها أسلحة وعبوات متفجرة ومبالغ مالية محلية وأجنبية.



وقال مصدر أمني يمني - في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية (سبأ ) - إن الأجهزة الأمنية ضبطت خلية حوثية إرهابية وبحوزتها عبوات ناسفة وأسلحة متوسطة وخفيفة ومبالغ مالية محلية وأجنبية، مضيفاً أن عملية الضبط جاءت بعد عملية رصد وتتبع دقيق لعناصر الخلية الحوثية الإرهابية.



وأوضح المصدر أن الخلية كانت تسعى لتنفيذ مخططات إجرامية وإرهابية تستهدف قيادات عسكرية ومدنية ومنشآت حيوية.