صالح جمعة: فايلر ظلمني وشعرت بالإهانة خلال فترة توليه

أكد صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا، إن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي السابق، ظلمه.

وقال صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور": "فايلر ظلمني وكنت ألعب أساسيًا مع لاسارتي ومع ذلك فايلر لم يعتمد عليا نهائيًا وكان يتعمد إهانتي".

وأضاف: "فايلر كان بيخرجني من المباريات بدون سبب وده تسبب في غضبي لأنه استبعدني بسبب الانطباعات السابقة".

وأتم: "شعرت بإهانة كبيرة عندما قام فايلر باستبعادي من تدريبات الأهلي، كان هناك تقسيمة وضم فايلر جميع اللاعبين الكبار وكان هناك ناشئين وقام باستبعادي لذلك تشاجرت معه لشعوري بالإهانة".