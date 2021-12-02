سمير كمونة: مصطفى فتحي لاعب "محلي"

وجه سمير كمونة نجم الكرة المصرية السابق العديد من الانتقادات إلى بعض لاعبي المنتخب الوطني الأول عقب مباراة لبنان التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة لكأس العرب 2021 بقطــر .



وقال كمونة في تصريحات لبرنامج " البريمو" عبر قناة "Ten” مع الإعلامي إسلام صادق : " هناك بعض اللاعبين لا يصلحون للتواجد بالمنتخب الوطني ، وعلى رأسهم أحمد فتوح و مصطفى فتحي و مروان حمدي .



وأضاف : " مصطفى فتحي ظهر بشكل مميز الموسم الماضي مع فريق سموحة بقيادة أحمد سامي ، ولكنه لا يصلح للتواجد بالمنتخب الوطني ، ولن يحصل عبى الفرصة حال تواجد محمد صلاح و محمود حسن تريزيجيه بصفوف الفراعنة ".