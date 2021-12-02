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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

علي طريقة مهرجان شيماء.. أغنية جديدة بعنوان أسماء

صدى البلد

تداول عدد من رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو لأغنية جديدة تحمل أسم “مهرجان أسماء”، عبر موقع التواصل الاجتماعي لتداول الفيديوهات “يوتيوب".

 

وجاء مهرجان أسماء علي غرار مهرجان “شيماء ”، والتي أثارت خلال أيام قليلة حالة من الجدل وتداولها رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" على مستوى واسع، وانتشرت بسببها الكوميكس والتعليقات المازحة، حتى أصبحت "شيماء" تريند بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

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مؤدي الأغنية ظهر بملابس "رثة" مرتديا "شبشب" وتيشرت ممزق يتجول في الشوارع بحثا عن "حبيبته شيماء" أسفل السيارات ليتضح في النهاية أن شيماء مجرد "بطة" وهو ما سبب حالة كبيرة من السخرية بين مشاهدي الكليب القصير، وما أثار سخرية الجمهور أيضا هو ظهور "سوستة" في أحد المشاهد وهو يقوم بشرب مياه غازية على طريقة "الخمور".


يوسف أحمد فوزي، الشهير ب "يوسف سوستة" 23 عاما، تخرج في كلية السياحة والفنادق، مؤكدًا: كانت هزار مش أكتر.


وأضاف يوسف في عدة لقاءات تليفزيونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد على شاشة "تن وقناة الشمس أن الأغنية كانت بهدف الضحك ليس إلا، فهي أغنية عشوائية وكان يجب أن يتم تصويرها بشكل عشوائي أيضًا، وهذا ما اتضح في المكان الذي تم التصوير به والملابس أيضًا.


وسأل سوستة ساخرًا: أغنية فكرتها كده، هاصورها في التجمع وأجيب موديل مثلا؟،
وأشار يوسف إلى ظهور البطة معه في آخر الأغنية، وقال إنه من بداية الفكرة المضحكة كان يرغب في ظهور شيماء توضيح أن الأغنية ليست رومانسية، لافتًا: شيماء كانت هتبقى معزة مش بطة، بس قولت إن أي واحدة اسمها شيماء هتزعل، فقولت أخليها بطة.

 

وذكر يوسف أنه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققته أغنيته المطروحة على السوشيال ميديا، منذ أيام قليلة، أو أن تكون التريند رقم واحد في مصر، مشيرًا: نمت صحيت لقيت البلد كلها بتغني شيماء مكنتش متوقع تتشهر كده.


وعن سخرية الكثير من كليب شيماء، قال إنه لا يكترث لذلك، لأن الهدف من فكرة الأغنية منذ البداية هي رسم البهجة على وجوه الناس، متابعًا: الناس ضحكت ومبسوطة يبقى أنا كمان فرحان ومبسوط.

 

مهرجان أسماء شيماء اسماء مهرجان شيماء يوتيوب

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