محمد عبد الواحد: توقعت تألق محمد شريف مع الأهلي.. ولم أتوقع تأقلمه السريع

أكد محمد عبد الواحد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أنه توقع تألق محمد شريف مهاجم وادي دجلة السابق مع فريق الحالي الأهلي.



وقال عبد الواحد في حوار لبرنامج "بوكس تو بوكس" مع الإعلامي محمد شبانة على فضائية ETC : "محمد شريف لاعب كبير وأمامه مستقبل مميز، وتوقعت تألقه مع الأهلي بعد انتقاله من وادي دجلة".



وأضاف: "كنت أعرف أن محمد شريف سيتألق مع الأهلي بعد انتقاله للفريق، لكن لم أتوقع تأقلمه السريع مع القلعة الحمراء".



وتابع: " محمد شريف تحدث معي وأبلغني أن وادي دجلة يعد من الفرق التي أرهقت الأهلي في مباريات الدوري".