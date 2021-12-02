علاج التهاب البنكرياس في المنزل.. أفضل الأطعمة من مطبخك

علاج التهاب البنكرياس سواء الحاد أو العادي خاصة إذا أصبت بنوبة التهاب البنكرياس الحاد إذا استمرت النوبة لفترة طويلة ، فقد يتم إطعامك عن طريق الوريد قد تحتاجين على الأرجح إلى البقاء في المستشفى و قد يشمل العلاج بعض المضادات الحيوية في حالة إصابة البنكرياس أو نظام غذائي قليل الدسم أو الصيام.

قد تحتاجين إلى التوقف عن الأكل حتى يتمكن البنكرياس من التعافي وإذا كانت حالتك أكثر خطورة ، فقد يشمل علاجك ما يلي:

-تصوير البنكرياس والقنوات الصفراوية بالمنظار (ERCP) ، وهو إجراء يتضمن إدخال أنبوب أسفل الحلق إلى المعدة والأمعاء العلوية لإخراج حصوات المرارة إذا كانت تسد القنوات الصفراوية أو البنكرياس.

-يتم إجراء قطع صغير لإزالة الحصوات في القناة الصفراوية ، أو يتم إدخال أنبوب بلاستيكي يسمى الدعامة في القنوات لتخفيف الانسداد.

-جراحة المرارة إذا تسببت حصوات المرارة في التهاب البنكرياس.



علاج التهاب البنكرياس في المنزل



لا تكفي الرعاية الذاتية وحدها لعلاج التهاب البنكرياس. البحث عن استخدام العلاجات الطبيعية لتخفيف التهاب البنكرياس محدود. هناك بعض الأدلة على أن بعض المكملات الغذائية قد تخفف الأعراض. وإليك نظرة على نتائج تلك الدراسات:

مضادات الأكسدة

نظر الباحثون في 12 دراسة شملت 585 شخصًا مصابين بالتهاب البنكرياس المزمن. أخذ البعض مضادات الأكسدة. البعض لا.

وجد الباحثون أن ثلث الأشخاص الذين تناولوا مضادات الأكسدة أفادوا بأنهم يعانون من ألم أقل بعد ستة أشهر.

المرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس لديهم مستويات أقل من مضادات الأكسدة ومستويات أعلى من الجذور الحرة.



تشير بعض الدراسات الصغيرة إلى أن مكملات الجلوتامين قد تساعد بعض المرضى على تجنب العدوى. العدوى هي السبب الرئيسي للوفاة بين الأشخاص المصابين بالتهاب البنكرياس الحاد



علاج التهاب البنكرياس الحاد



في إحدى الدراسات ، راجع الباحثون 12 تجربة سريرية مع إجمالي 505 مرضى مصابين بالتهاب البنكرياس الحاد. عالج مقدمو الرعاية الصحية البعض بالجلوتامين. لم يحصل الآخرون على المكملات. وجدت الدراسة أن المرضى الذين عولجوا بالجلوتامين هم:

40٪ أقل عرضة للإصابة بالمضاعفات ، خاصة الالتهابات

70٪ أقل عرضة للوفاة من أولئك الذين لم يأخذوا المكمل 9



أظهرت بعض الدراسات الصغيرة أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قد تقلل الالتهاب الناتج عن التهاب البنكرياس وتصلح الأنسجة التالفة.

وجد الباحثون أن أحماض أوميجا 3 الدهنية قللت من خطر الوفاة بنحو 75٪ كما كان هؤلاء المرضى أقل عرضة للإصابة بالعدوى وقضوا أقصر في المستشفى .





ما هي الفاكهة الأفضل لالتهاب البنكرياس



وفقا لموقع هيلث يمكن أن يكون لما تأكله تأثير كبير على ما تشعر به ، خاصة إذا كنت مصابًا بالتهاب البنكرياس يقول أخصائي البنكرياس برابلين شاهال ، إن الاهتمام الشديد بنظامك الغذائي يمكن أن يساعد في تخفيف آلام البطن المصاحبة لهذه الحالة. إذا اخترت طعامك جيدًا ، يمكنك منح البنكرياس فترة راحة ومساعدته على التعافي.

لذلك ، من الضروري معرفة الأطعمة التي يمكنك تناولها ، والأطعمة التي يجب تجنبها ، وكيف يمكن أن تؤثر هذه الاختيارات على جسمك.

مع التهاب البنكرياس المزمن ، لا يستطيع جسمك إنتاج ما يكفي من إنزيمات الجهاز الهضمي التي تساعد على امتصاص العناصر الغذائية من الأطعمة التي تتناولها.

يقول الدكتور شاهال إنه بمرور الوقت ، يمكن أن تصاب بسوء التغذية أو تبدأ في فقدان الوزن دون أن تحاول ذلك. يمكن لنظام غذائي مختلف أن يسهل على البنكرياس أداء وظيفته.

ومع ذلك ، لا تؤثر التغييرات في النظام الغذائي على جميع المرضى بنفس الطريقة. وتقول إن التأثير يعتمد على ما إذا كان لديك حالة حادة أو مزمنة من التهاب البنكرياس.



ويقول: "يمكن للمرضى الذين يعانون من التهاب البنكرياس الخفيف الاستفادة من التغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة فقط". "ومع ذلك ، فإن النظام الغذائي لا يكفي دائمًا ، بحد ذاته ، للسيطرة على الأعراض في الحالات المتوسطة إلى الشديدة."





أفضل الأطعمة لعلاج التهاب البنكرياس



يقول الدكتور شاهال إن النظام الغذائي الأفضل للبنكرياس غني بالبروتين من اللحوم الخالية من الدهون ومنخفض في الدهون الحيوانية والسكريات البسيطة.

يجب أن تأكل الكثير من:

خضروات.

الفاكهة.

كل الحبوب.

الفول والعدس.

منتجات الألبان قليلة الدسم أو الخالية من الدسم (حليب اللوز أو الكتان).

الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة مثل الخضروات الورقية الداكنة والتوت الأحمر والتوت والبطاطا الحلوة والعنب والجزر والجوز والرمان مفيدة أيضًا.

لكن تناول الأفوكادو وزيت الزيتون والأسماك الدهنية والمكسرات والبذور باعتدال.

حمية البحر الأبيض المتوسط ​​هي خيار جيد بالنسبة لك إذا كنت تتعافى من التهاب البنكرياس الحاد الخفيف.

التركيز على الخضار والفواكه والحبوب الكاملة يحد من تناول الكوليسترول ويزيد من تناول الألياف. هذا يقلل من خطر الإصابة بحصوات المرارة أو ارتفاع الدهون الثلاثية ، والتي تعد من بين الأسباب الرئيسية لالتهاب البنكرياس الحاد. تحارب مضادات الأكسدة الجذور الحرة في جسمك ، مما يساعد على تقليل الالتهاب.

يقول الدكتور شاهال إن إضافة الدهون الثلاثية متوسطة السلسلة (MCTs) - وهي دهون مشتقة غالبًا من زيت جوز الهند أو زيت نواة النخيل - يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز امتصاص العناصر الغذائية في حالة التهاب البنكرياس المزمن.

أسوأ الأطعمة لالتهاب البنكرياس

كلما أمكن ، ابتعد عن الأطعمة المقلية أو كاملة الدسم ، وكذلك الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من السكر.

لحم أحمر.

بطاطس مقلية ، بطاطس شيبس.

مايونيز.

الزبدة.

ألبان كاملة الدسم.

المعجنات.

مشروبات سكرية.



يعالج البنكرياس معظم الدهون التي تتناولها. لذلك ، كلما أكلت أكثر ، زادت صعوبة عمل البنكرياس.

الأطعمة الغنية بالدهون والسكريات البسيطة تزيد أيضًا من مستويات الدهون الثلاثية. هذا يزيد من كمية الدهون في الدم ويزيد من خطر الإصابة بالتهاب البنكرياس الحاد. تشير الأبحاث أيضًا إلى أن اللحوم المصنعة واللحوم الحمراء تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس.