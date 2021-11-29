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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سرطان البنكرياس أعراض وأسباب الإصابة

سرطان
سرطان

يعد  سرطان البنكرياس سرطان شديد العدوانية، لأن المرض يظهر بدون أعراض في المراحل المبكرة وبحلول الوقت الذي تتطور فيه الأعراض ، يكون المرض في مرحلة متقدمة جدًا. ومن ثم ، يطلق عليه أيضًا المرض الصامت. 

 معظم الأشخاص الذين يصابون بسرطان البنكرياس تزيد أعمارهم عن 45 عامًا. يتم تشخيص المزيد من الرجال بهذا السرطان مقارنة بالنساء الأشخاص الذين يدخنون التبغ معرضون للخطر أكثر بمرتين إلى ثلاث مرات من أولئك الذين لا يدخنونه. 

عوامل خطر سرطان البنكرياس 

وفقا لموقع بولد سكاى الهندى الاستهلاك المنتظم للأطعمة الغنية بالدهون هو عامل خطر. أظهرت الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة وحتى الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم مخاطر أعلى للإصابة بسرطان البنكرياس.

. ومع ذلك ، من المهم أن تتذكر أنه ليس كل الأشخاص المصابين بداء السكري سيصابون بسرطان البنكرياس. قد ينتشر سرطان البنكرياس في العائلة ويرتبط بحالات وراثية تزيد من خطر الإصابة بأنواع أخرى من السرطان.

 وهذا ما يسمى بسرطان البنكرياس العائلي. 

 

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هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أن الإصابة بالتهاب البنكرياس المزمن قد تزيد من خطر الإصابة بسرطان البنكرياس. قد يؤدي التعرض لبعض المواد الكيميائية مثل المبيدات الحشرية والبنزين وبعض الأصباغ والبتروكيماويات إلى زيادة المخاطر. 

اعراض سرطان البنكرياس 

- اليرقان ألم في الجزء العلوي من البطن أو أعلى الظهر

- تورم مؤلم في الذراع أو الساق بسبب جلطة دموية 

-عدم الراحة في المعدة وانتفاخ المعدة 

-براز فاتح اللون / دهني

- استفراغ و غثيان 

-ارتفاع مفاجئ في مستويات السكر في الدم فقدان الوزن المفاجئ غير المبرر

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