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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض سينما ولقاء أدبي بثقافة المنيا

صدى البلد

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافى ، مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية، حيث استضاف قصر ثقافة أبو قرقاص براعم روضة جمال برعى، للتعرف على ما يقدمه القصر من أنشطة، كما قدم لهم  عرضا سينمائيا بعنوان "سكر وبنجر وبعض الأغاني التى تفاعل معها الأطفال، بجانب عرض مسرح عرائس بعنوان "لسة بنحلم" إخراج وأداء اسامة طه، جيهان عبد المحسن واحسان كامل.

وقد قدم بيت ثقافة سمالوط عرض سينما أطفال ورسوم متحركة منها فيلم "فطين وبلبل، عيد الميلاد" لبراعم روضة مدرسة الابتدائية المشتركة بسمالوط وقامت  رانيا سعيد بمناقشة الأطفال فى الدروس المستفادة من الأفلام.

خامات البيئة

كما عقد نادى أدب بيت ثقافة ديرمواس لقاء أدبي لشعراء وأدباء ديرمواس، تنوعت فيه ابداعات الحضور مع ظهور العديد من الوجوة الجديدة بين شعر الفصحى والعامية والنثر بألوانها المختلفة، فيما أعدت مكتبة العمارية الغربية ورشة فنية بخامات البيئة مع طلاب مدرسة هدى شعراوى الابتدائية  تدريب الفنانة زيزى على غلاب.

من ناحية أخرى أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة أولى فاعليات مسرح المواجهة والتجوال بفرع ثقافة القليوبية بإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة الفنان جلال عثمان، حيث بدأ مسرح المواجهة والتجوال في مدارس مركز كفر شكر بمسرحية "حواديت الأراجوز" من إنتاج المسرح القومي للأطفال، لطلاب مدرسة الشهيد محمد جمال الإبتدائية، تأليف راندا إبراهيم، وإخراج محسن عزب، أشعار فوزي المليجي، موسيقى وألحان وائل عوض، ديكور وأزياء إيمان الشيخ، مسكات مجدي ونس، استعراضات أشرف فؤاد، ويقوم العرض على فكرة حكي حواديت بين عم زمان وصديقه وشريكه في المكتبة الأراجوز وذلك عبر قراءة مسرحية لبعض الكتب يتخللها التمثيل الاستعراضي والغناء في جو فانتازي شيق للطفل والأسرة على حد سواء، كما يرسخ العرض في مفهوم الطفل عددا من القيم التربوية والسلوكية الصحيحة، والعرض بطولة نخبة متميزة من الفنانين وهم رندة قطب، محمود عامر، عادل الكومي، عادل خلف، مجدي عبيد، عادل ماضي، محمد خليل، محمد بسيوني، حمزة عبد الله، فوزي المليجي.

الهيئة العامة لقصور الثقافة الفنان هشام عطوة قصر ثقافة أبو قرقاص لسة بنحلم سكر وبنجر

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