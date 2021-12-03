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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بإمكانيات مبهرة لتصوير "الفلوج".. سعر ومواصفات هونر Honor 60 Pro

هاتف هونر Honor 60
هاتف هونر Honor 60 Pro

أعلنت شركة هونر HONOR، عن إطلاق سلسلة هواتفها الأحدث Honor 60، والتي تمتاز بقدرات تصويرية جبارة مخصصة، منها دعم عناصر التحكم في إيماءات اليد، والتي تتيح لمنشئ المحتوي إجراءات مثل إيماءة Okay أو رفع يدك للتحكم في الكاميرا مثل التبديل بين الكاميرتين الأمامية والخلفية “الفلوج” كما في هواتف هونر 50، أو تمكين صورة في وضع الصورة.

 

سعر ومواصفات Honor 60 Pro

 

يمتاز هاتف هونر Honor 60 Pro، بكاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية فائقة الوضوح بدقة 108 ميجابكسل، متصلة بمستشعر بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل، مع مستشعر للتصوير لماكرو بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 50 ميجابكسل، فائقة الاستشعار تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعى.

 

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ويشمل هاتف هونر Honor 60 Pro، شاشة منحنية من الحواف الأربعة من نوع OLED، بقياس 6.78 بوصة، تبلغ دقتها 1200 x 2652 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ 120 هرتزا، كما تدعم التدرج اللوني DCI-P3 وتقنية HDR10+.

Honor 60 Pro
هاتف هونر Honor 60 Pro

ويعمل هاتف هونر Honor 60 Pro، بالإصدار المحسن من معالج كوالكوم Snapdragon 778G+، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 256 جيجابايت.

ويحتوي هاتف هونر Honor 60 Pro، على بطارية بقوة 4800 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 66 وات، وتدعى هونر أنه يتم شحن البطارية من 0 إلى 50% في غصون 15 دقيقة.


ويباع هاتف هونر Honor 60 Pro، في 4 ألوان هي الأسود والأخضر والأزرق والوردى، مقابل سعر حوالى 580 دولارا (أي ما يعادل 9 آلاف و100 جنيه مصري)، لطراز 8 + 256 جيجابايت، وبسعر 628 دولارا (أي ما يعادل 9 آلاف و800 جنيه مصري)، لنسخة 12 + 256 جيجابايت.  
 

Honor 60 Pro
هاتف هونر Honor 60 Pro
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