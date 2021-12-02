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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة: 6 طرق لتقليل الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد ..تعرف عليها

وزارة الصحة
وزارة الصحة

 أثار  “ أوميكرون" ال الجديد لفيروس كورونا ،  قلق كافة وزارة الصحة علي مستوي الجمهورية ، ومتابعة شبه مستمرة من  كل  الأنظمة الصحية في العالم ، لدراسة خصائص المتحور الجديد وآليات منع انتشاره . 

و نشرت وزارة الصحة والسكان، من خلال صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي “ فيس بوك  ” منشوراً يوضح  كيفية الوقاية من الإصابة بمتحور “ أوميكرون” المتحور الجديد لفيروس كورونا .

 وأكدت وزارة الصحة والسكان ، إن هناك مجموعة من الإجراءت التي من شانها التقليل من فرص الإصابة بمتحور  كورونا الجديد “ أوميكرون”  والتي تضمن 

 

  • ارتداء الكمامة
  • الإلتزام بالإجراءات الاحترازية
  • احذر الأماكن المزدحمة
  • اغسل يدك باستمرار
  • تلقي لقاح فيروس كورونا لتعزيز المناعة
  • تناول اطعمة غنية بالفيتامينات لتقوية المناعة
منشور الوزارة 

 وأكدت وزارة الصحة والسكان ،  إنها تقوم من خلال اللجان العلمية ومجالس الأبحاث بدارسة ومتابعة متحور  فيروس كورونا الجديد “ أوميكرون” 

وأشارات وزارة الصحة والسكان، إنه تم تشديد الإجراءت الإحترازية بكافة مداخل  الوصول  “ البرية - البحرية - الجوية ”  في الحجر الصحي لتقليل احتمالات  دخول لاي حالات مصابة بالمتحور الجديد لفيروس كورونا “ أوميكرون ” 

 أوضحت وزارة الصحة والسكان ، إنه تم زيادة عدد مسحات الفحص الجيني للعينات الإيجابية لسرعة الكشف عن أي متحورات أخري بخلاف  “ أوميكرون” 

وأشارت وزارة الصحة والسكان إلي أنه لم يتم إكتشاف أي حالة جديدة  مصابة بمتحور كورونا الجديد “ أوميكرون” في مصر حتي الأن . 

 كما  أعادت  وزارة الصحة والسكان  التأكيد علي ان مصر متوفر بها كافة اللقاحات المعتمدة عالميا من المنظمات الصحية ، ويمكن الحصول علي اللقاح من خلال مراكز تلقي اللقاح المنتشرة علي مستوي الجمهورية . 

وتؤكد وزارة الصحة والسكان علي ضرورة الإلتزام بالإجراءات الاحترازية المتمثلة في “ ارتداء الكمامة - التباعد الإجتماعي - غسل اليدين - التغذية الصحيحة ” 

معلومات عن الفيروس 

 الصحة : اللقاح حائط الصد الأول للوقاية من الفيروس 


وقالتوزارة الصحة والسكان، إن الإلتزام بتنفيذ تدابير الصحة العامة والتدابير الاجتماعية،  بما فيها ارتداء القناع الواقي " الكمامة" ، والبعد البدني ، وغسل اليدين، والحصول على اللقاح ، يمثل حائط الصد الأول في الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

أضاف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لـ  وزارة الصحة والسكان ، أن الوزارة تتابع على مدار الساعة الوضع الوبائي في مصر والعالم ، بشأن ما تم  الإعلان عنه من ظهور متحور جديد من فيروس كورونا يحمل اسم
"أوميكرون".

وأشار إلى أن الوزارة أيضاً، تقيم جميع الإجراءات والتدابير بشكل مستمر  ، بحسب تطورات الوضع الوبائي لفيروس كورونا في العالم.

أكد أن اللقاحات ما زالت هي الأداة الرئيسية لمنع الحالات والوفيات الشديدة الناجمة عن الإصابة COVID-19 ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل بقوة على تطعيم عدد أكبر من المواطنين ، مع إعطاء الأولوية للفئات المعرضة لخطر كبير.

وقال " عبد الغفار " إن مصر استطاعت في وقت وجيز توفير جميع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، والتي شملت لقاحات سينوفاك، وسينوفارم، وأسترازنيكا، وسبوتنك، وجونسون آند جونسون، وفايزر، ومودرنا، وذلك ضمن خطة الدولة للتنوع والتوسع في توفير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، حفاظاً على مكتسبات التصدي للجائحة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالتسجيل على الموقع الإلكتروني للوزارة https://egcovac.mohp.gov.eg/#/registration لتلقي لقاحات فيروس كورونا.

اوميكرون الصحة الجمهورية فيس بوك المتحور

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