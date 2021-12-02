عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة.. الإفتاء تجيب

حكم رفع المرأة صوتها
حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة

حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة.. سؤال وجهته إحدى المتسائلات خلال البث المباشر على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث قالت: هل يجوز رفع الصوت في الصلاة كي يزيد التركيز؟

 

حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة 

وقال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء رداً على السائلة: "هذا الاسلوب ننصح به في حالة الوسوسة.. أما الشخص العادي يجب أن يحافظ على الصلاة كما هي فالصلاة الجهرية تكون الصلاة جهراً والأذكار سراً، بينما صلاتي الظهر والعصر فهما سراً سواء في الصلاة أو الذكر".


حكم صلاة المرأة أمام الرجال .. ورد سؤال لدار الإفتاء تقول صاحبته “ما حكم صلاة المرأة جالسة حتى لا يراها الرجال أو الصلاة في السيارة؟ ” ومن جانبه قال الدكتور أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أنه لا حرج في صلاة المرأة أمام الرجال والأفضل أن تبحث عن مكان آخر لكن إن لم تجد فلا مانع في ذلك .

 

وأضاف خلال رده على سؤال “حكم صلاة المرأة أمام الرجال ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب أنه لا يجوز للمرأة الجلوس أو الصلاة جالسة لوجود رجال فلابد أن تقوم بجميع أركان الصلاة منوها إلى أنه المرأة تصلى بلباس ساتر فلا مانع من الصلاة أمام الرجال .

حكم صلاة المرأة أمام الرجال .. الإفتاء ترد |فيديو

حكم صلاة المرأة وهي جالسة حتى لا يراها الرجال؟ ..الإفتاء تجيب

هل تقبل صلاة المرأة إذا رآها رجل

هل تقبل صلاة المرأة إذا رآها رجل؟ .. هكذا ورد سؤال للشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال منصة الفيديوهات “يوتيوب”.

وأجاب “ممدوح”، قائلاً: إنه يجوز للمرأة أن تؤدي الصلاة في الحديقة أمام الرجال  إن لم يُوجَد مكانٌ يستُرُها، وخشيت خروج الوقت، أو ما شابه، مع الالتزام بالستْر الكامل.

وأشار الى أن الصلاة على هذه الهيئة غير جائزة، لأنك قادرة على الركوع والسجود وليس لديك عذر مرضي، حاولي اتخاذ ساتر إن وجد أو إن لم يوجد صلي وأنت واقفة».

وتابع: أنه على المرأة عند عدم وجود مصلى أن تتخذ ساترًا سواء أكان شجرة أو جدارًا، وكذلك سؤال العاملين بالمكان إذا كانت هناك غرفة أو مكان يمكن لك الصلاة فيه وإن لم يوجد فعليك الصلاة أمام الناس وهذا الأمر جائز شرعًا.

 

واستشهد على ذلك بأن النساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كن يصلين في نفس مكان صلاة الرجال وكان لا يوجد بينهم ساتر، لما ثبت من شُهود النِّساء صلاةَ العيد مع النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى؛ ففي الصَّحيحين عن أمِّ عطيَّة رضي الله عنْها: أنَّها سمِعتِ النَّبيَّ صلَّى الله عليْه وسلَّم يقول: «يخرج العواتق وذوات الخدور -أوِ العواتق ذوات الخدور- والحُيَّض، وليشْهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيَّض المصلَّى» ومعلومٌ أنَّ صلاة العيد كانت تؤدَّى في عهْد النَّبيِّ صلَّى الله عليْه وسلَّم في المصلَّى، وهو مكان عام خارجَ المدينة، ولكن كانت النساء تصلي خلف الرجال بعيدًا عنهم، غير مختلطين بهم.

حكم رفع المرأة صوتها حكم رفع المرأة صوتها في الصلاة هل يجوز رفع الصوت في الصلاة الصلاة دار الإفتاء حكم صلاة المرأة أمام الرجال هل تقبل صلاة المرأة إذا رآها رجل

ترشيحاتنا

الأوقاف : الوزارة تحرص على ترجمة القرآن الكريم لعدد من اللغات..فيديو

لمحبي المأكولات البحرية.. هل السوشي صحي ومفيد أم ضار ؟

سفير مصر الجديد بالجزائر يقدم أوراق اعتماده لـ تبون ويبلغه رسالة من السيسي| صور

البيئة: نشهد تغيرات مناخية حادة سواء شدتها أو وقتها وأصبحت حديث العالم الآن

الغلابة هتاكل.. وائل الفشني يكشف سبب وقوفه أمام مسجد أبو الحجاج

نهاد أبو القمصان : 46% من النساء تواجه العنف وحتى ولو مرة واحدة في حياتهن..فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

غلق جديد لمواجهة تحورات كورونا .. مستشار الرئيس يفجر مفاجأة .. فيديو

قبل انطلاقها بساعات.. خطاب عاجل من التعليم للمديريات بشأن امتحانات رابعة ابتدائي

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

السعودية.. ‏توجيه عاجل من التعليم بعد تسجيل أول إصابة أوميكرون

الصحة: 6 طرق لتقليل الإصابة بمتحور أوميكرون الجديد ..تعرف عليها

من السبت إلى الاثنين .. قطع الكهرباء عن 3 قرى بني سويف

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

غضب الطبيعة يهدد شتاء الإسكندرية.. هل تغرق عروس البحر المتوسط بسبب نوة قاسم؟

الجناح الأهم في معرض إيديكس للسلاح| روسيا تستعرض قوتها العسكرية الرادعة بأسلحة تظهر لأول مرة.. صور

الصاروخ برق والقاذف باكتار شيخان أبرزهم| صدى البلد داخل جناح باكستان بمعرض إيديكس.. صور

فيديو

بالألعاب النارية| ختام المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية إيديكس 2021 ..فيديو

كارثة أخلاقية ... طالب يعتدي بالضرب على معلمه

بعد نجاح حفلة موسم الرياض .. حمو بيكا وحسن شاكوش يؤديان مناسك العمرة

تحذير من العواصف ... توقعات حالة الطقس الأيام القادمة

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ