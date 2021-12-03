حسن الرداد: دلال عبدالعزيز لم تتوف متأثرة بـ خبر رحيل سمير غانم.. لا خلاف مع ياسمين عبد العزيز.. وأنا وإيمي أكثر الثنائيات نجاحا في مصر

الفنان حسن الرداد:

دلال عبدالعزيز لم تتوف متأثرة بـ خبر رحيل سمير غانم

لا خلاف مع ياسمين عبد العزيز وناوي أدخل مجال الإنتاج

أنا وإيمي أكثر الثنائيات نجاحا في مصر والوطن العربي

اعتذرت عن أفلام ومسلسلات كثيرة بسبب ظروف شخصية

حل الفنان حسن الرداد، ضيفا على برنامج “ حبر سري ” المذاع على قناة “ القاهرة والناس ”، وتحدث الرداد عن كواليس حياته الشخصية والفنية، كما تحدث عن علاقته بوالدته .

وقال حسن الرداد، إن الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز لم تتوف متأثرة بخبر وفاة سمير غانم، مضيفا:" دلال عبد العزيز لم تعرف خبر وفاة سمير غانم وكنا مخبيين عليها وكان هناك شائعات كثيرة يتم إطلاقها ليست حقيقية ".



وتابع حسن الرداد:" قعدنا 4 شهور في المستشفى مع دلال عبد العزيز ومشفناش الشارع خالص إلا لما خرجنا ندفن سمير غانم"،وتابع: "كنا مخبيين على دلال عبد العزيز فعلا خبر وفاة سمير غانم وكل اللي كان بيتكتب وقتها على السوشيال مش حقيقي خالص".

وكشف الفنان حسن الرداد، وصية والدته له قبل وفاتها، وتأثر الرداد أثناء حديثه عن والدته وكاد أن يبكي، قائلا:" أمي كانت توصيني بأمور شخصية كثيرة وكانت تحبني بشكل كبير وكانت تحبني ناجح ".



وتابع حسن الرداد:" انا سوف أحقق النجاح عشان خاطر امي الله يرحمها"، مضيفا:" لا اتحدى أحد لكن أحقق هدف، مضيفا:" التمثيل ده حاجة بحبها ولكن العمل في المرتبة الثانية بعد العائلة".

واستكمل: "هدفي الان الفن عشان امي كانت بتحب تشوفني ناجح وتتبسط تشوفنى متفوق عشان كده هنجح واجتهد عشانها، واكتر حد قريب مني يعرف عني كل حاجة أختى وامي وناس مقربين من الأسرة".

وتابع حسن الرداد، مريت بظروف شخصية كثيرة وفترات صعبة الناس متعرفش عنها حاجة، ووالدتي كانت بتدخل المستشفى كل 3 اسابيع عشان تنقل دم والناس متعرفش ده ومش بتشوف الحاجات الخاصة".

ال الفنان حسن الرداد، إن فكرة قيامه بإنتاج أعمال فنية له ولغيره من الفنانين تراوده منذ فترة طويلة.





وفي سياق أخر قال حسن الرداد:"اشتغلت مع الفنانة ياسمين عبد العزيز فيلمين وانا بحب الفيلمين دول، وعلاقتي بـ ياسمين عبد العزيز كويسة واطمأنت عليها في ظروفها الأخيرة، لا خلاف بيني وبين ياسمين عبد العزيز وممكن اشتغل معاها تاني ، وهناك ممثلة مش ممكن اشتغل معاها لكن مقدرش اقول اسمها ".

وقال الفنان حسن الرداد، إنه لم يحاول أن يحقق ثنائية في الفن مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم مثل ثنائية الفنان فؤاد المهندس وشويكار، مضيفا:" أعتقد أنا وأيمي من أكثر الثنائيات الناجحة في مصر والوطن العربي ".

وأضاف حسن الرداد ، :" انا وإيمي متزوجين منذ 5 سنوات، ومستحيل يعدي شهر إلا ونلاقي شائعة مكتوبة عننا الناس اللي بتكتب كده متأكدة ان الثنائي ده ناجح، وانا مش برد على الشائعات والبعض قد يعتقد أن تلك الشائعات حقيقة، وانا وإيمي نجحنا مع بعض".

واكمل حسن الرداد :" الناس بتقول إننا انا وايمي امتداد لـ الثنائي الناجح فؤاد المهندس وشويكار، وتابع :" :" اخر حاجة عملناها كانت عزمي و اشجان، وبقالنا 3 سنين معملناش حاجة وقررت انا وايمي نشتغل تاني مع بعض ".

قال الفنان حسن الرداد، إن شائعة طلاقه من الفنانة إيمي سمير غانم تكررت كثيرا، مضيفا:" في فترة من الفترات طلعت شائعات عني وعن إيمي ولم أرد، و بعد ارتباطي بـ إيمي سمير غانم طلعت شائعات كثيرة عني وعن ايمي، وانا متعود على الشائعات من زمان حتى من أيام المدرسة وانا شفت أخبار كثيرة مغلوطة عني ".



قال الفنان حسن الرداد، إنه لا خلاف بينه وبين اي منتج، مضيفا:" كل شركات الإنتاج في مصر ترسل أفلام لي وعندي شغل كتير وعلاقتي حلوة بكل الناس ".

وأضاف حسن الرداد ، :" مريت بـ ظروف شخصية كثيرة ومنها ظروف تعب والدتي، و ظروف تعب والدتي لم تمنحني التركيز الكبير للمشاركة في أعمال فنية كثيرة واعتذرت عن افلام ومسلسلات كثيرة ".

وأكمل حسن الرداد:" في افلام ومسلسلات مكسرة الدنيا وكانت بتاعتي في البداية ومنها مسلسل كلبش ، وكنت هعمل مسلسل كلبش وفي عام 2017 اعتذرت عن مسلسل كلبش لأسباب ما، وراح لـ امير كرارة وعمله حلو جدا".

