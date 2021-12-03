رونالدو يتصدر تريند تويتر بعد تسجيله الهدف الـ800 بمسيرته

تصدر هاشتاج اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق مانشيستر يونيتد، تريند تويتر خلال اللحظات الحالية، بعد تألقه أمام فريق الأرسنال وتسجيله لهاتريك خلال المباراة.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وكانت تغريداتهم حول تخطيه ال800 هدف خلال مسيرته الكروية، ومدى الفخر بمهارته العالية.

ومن أبرز التغريدات ما يلي: ملك اللعبة - الأسطورة كريستيانو رونالدو - أرقام لا يستطيع تحقيقها الا رونالدو.

حقق فريق مانشستر يونايتد مثيراً على حساب نظيره آرسنال على ملعب " أولد ترافورد "، في ختام الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء الهدف الاول بعدما أرسلت الكرة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء وشتتها الدفاع ووصلت لإميل سميث رو خارج منطقة الجزاء الذي سددها وكان الحارس دي خيا كان ملقى على الأرض بعد دهس فريد لقدمه لتمر الكرة داخل الشباك.

وعادل اليونايتد بعد كرة مقطوعة من أرسنال وصلت عند ماجواير مررها إلى سانشو ثم إلى فريد داخل منطقة الجزاء يمررها إلى برونو يسددها قوية أرضية تسكن على يمين رامسديل إلى داخل الشباك.

ورفع مانشستر يونايتد رصيده الى 21 نقطة في المركز السابع، في حين تجمد رصيد أرسنال عند 23 نقطة في المركز الخامس.