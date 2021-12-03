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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان تنظم ندوة تعريفية عن مخاطر المخدرات والإدمان للموظفين

صحة أسوان تنظم ندوة
صحة أسوان تنظم ندوة تعريفية عن مخاطر المخدرات

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى ندوة لتعريف الموظفين بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة فى ضوء القانون الجديد ، والذى سيتم تطبيقه إعتباراً من منتصف ديسمبر الحالى ، وسيتم فصل الموظف متعاطى المخدرات.

وخلال إنعقاد الندوة، تم إستعراض آليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الإستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة مجاناً وفى سرية تامة من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023".

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بدء مشروع الصرف الصحي بقرية غرب أسوان

وأشرف على الندوة كل من ولاء سعد عرفة منسق البرامج الوقائية بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى بوزارة التضامن، والدكتورة منال سعد عرفة من مديرية التنظيم والإدارة، وبالتنسيق مع حنان بيرم، مدير إدارة الخدمة الاجتماعية بمديرية صحة أسوان.

وكان قد أعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان،عن  بدء العمل في مشروع الصرف الصحى بقرية غرب أسوان ، وهو الذى توازى مع مواصلة جلسات الإستماع لمطالب وإحتياجات أهالى قرى مركز أسوان لإدراجها ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية ( التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة ) تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء زيارته الأخيرة للقرى المتضررة من السيول .

وأشار المحافظ إلى المتابعة المتواصلة من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء محمود شعراوى من أجل تلبية كافة المطالب والإحتياجات الجماهيرية وتوفير حياة كريمة للأهالى والمواطنين بمختلف القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية .

من جانبه أوضح المهندس ناجح مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأنه تم عقد جلسة إستماع مع الأهالى بقرية كركر والتى تقع جنوب مدينة أسوان ويبلغ تعدادها حوالى ألفين و500 نسمة وتضم 8 قرى تشمل 2164 منزل .

وأشار ناجح مصطفى إلى أن جلسة الإستماع شهدت طرح مختلف الإحتياجات والمطالب بالقرية والتى تركزت في مجالات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء والتعليم والإتصالات ، بالإضافة إلى التموين والشباب والرياضة ، علاوة على البريد والمواصلات العامة .

وكان قد أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أنه لن يسمح بإعادة إنشاء أي منازل أو مبانى داخل مخرات السيول مرة أخرى سواء كانت ضمن تعويضات تطوير العشوائيات أو تعويضات متضررى السيول الأخيرة ، وخاصة في منطقتى عزب كيما والناصرية وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء .

صحة أسوان تنظم ندوة تعريفية عن مخاطر المخدرات
صحة أسوان تنظم ندوة تعريفية عن مخاطر المخدرات
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