عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إفتتاح مساجد جديدة

بتكلفة 6 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة في البحيرة

إفتتاح مساجد جديدة
إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .   

محافظ البحيرة: 25 ألف مواطن يتلقون تطعيم كورونا يوميا

 إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة 

 

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن منذ عام ٢٠١٨ م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من ٣٠٥ مسجد بتكلفة تجاوزت ٤٢٠ مليون جنيه في طفرة كبيرة  لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .  

 جاء ذلك بالتزامن مع  افتتاح 5 مساجد جديدة  بمراكز ( الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى أبو المطامير) بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون  و 900 ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف وزارة الأوقاف تلك المساجد هي الآتي:-

-  مسجد أبو مصطفى بعزبة المقرحي بالدلنجات على مساحة  163 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

-  مسجد النور بعزبة عبد المولى بقرية حفص بدمنهور على مساحة 240  م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه.

-  مسجد القرية الخامسة بجناكليس بأبو المطامير على مساحة  169 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

-  مسجد عزبة سلامة القبلي بنديبة بدمنهور على مساحة  381 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

-  مسجد عزبة مارون بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى ( صيانة وترميم ) على مساحة 242 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.  

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان " إنسانية الحضارة الإسلامية" أن الحضارة الإسلامية استمدت قِيمها الإنسانية من القرآن الكريم والسنة النبوية الذاخران بالقيم الإنسانية العظيمة ومن مظاهر إنسانية الحضارة الإسلامية إقرارها لمبدأ حرية الاعتقاد بشكل صريح لا يقبل التأويل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة للجميع ورفض كل أشكال الإكراه والإرهاب ومن أهم جوانبها الإنسانية الرحمة بالضعفاء واحترام كبار السن وإعطاء ذوي الهمم حقوقهم كاملة غير منقوصة.

البحيرة افتتاح مساجد جديدة محافظ البحيرة محافظة البحيرة إنشاء مساجد جديدة

موضوعات متعلقة

بأمر المحافظ.. البحيرة تمنع مواطنيها من الدخول للمصالح الحكومية بدون تطعيم

ترشيحاتنا

تعرف على أسعار الذهب في الأسواق .. بث مباشر

اتهموا الجن.. دجالين قتلوا ضحاياهم بحجة العلاج من المس والسحر

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

كيما تتحول الى الربحية.. ومبيعاتها تقترب من مليار جنيه خلال 3 أشهر

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

رئيس وزراء العراق: الهجوم الغادر على قرية خضرجيجة لن يمر دون قصاص عادل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

جولة لـ كأس الأمم الافريقية بشوارع القاهرة قبل وصوله الى العاصمة الإدارية

الصحة العالمية: البيانات الأولية توضح أن متحور أوميكرون سينشر العدوى بشكل أسرع

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

أتربة عالقة في الجو.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

وجدوا تابوتا فرعونيا.. ضبط تشكيل عصابي بـ عين شمس للإتجار بالآثار

حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

مخاوف من غرق جديد.. الإسكندرية تستعد لـ نوة قاسم بعد انتهاء المكنسة "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ