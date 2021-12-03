بتكلفة 6 مليون جنيه.. افتتاح 5 مساجد جديدة في البحيرة

إفتتاح مساجد جديدة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على الدور الكبير الذي تقوم به وزارة الأوقاف في البناء والتشييد وعمارة المساجد بالإضافة إلى نشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، مشيدا بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد .

إفتتاح مساجد جديدة في البحيرة

وأشار محافظ البحيرة، إلي أن منذ عام ٢٠١٨ م وحتى الآن تم بناء وافتتاح أكثر من ٣٠٥ مسجد بتكلفة تجاوزت ٤٢٠ مليون جنيه في طفرة كبيرة لتكون أبلغ شاهد ورد باتجاه الدولة للبناء والتشييد والتقدم والنمو في ظل القيادة الحكيمة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية .

جاء ذلك بالتزامن مع افتتاح 5 مساجد جديدة بمراكز ( الدلنجات - دمنهور - حوش عيسى أبو المطامير) بتكلفة إجمالية بلغت 6 مليون و 900 ألف جنيه جهود ذاتية تحت اشراف وزارة الأوقاف تلك المساجد هي الآتي:-

- مسجد أبو مصطفى بعزبة المقرحي بالدلنجات على مساحة 163 م بتكلفة إجمالية 800 ألف جنيه.

- مسجد النور بعزبة عبد المولى بقرية حفص بدمنهور على مساحة 240 م بتكلفة إجمالية مليون و 700 ألف جنيه.

- مسجد القرية الخامسة بجناكليس بأبو المطامير على مساحة 169 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

- مسجد عزبة سلامة القبلي بنديبة بدمنهور على مساحة 381 م بتكلفة إجمالية 3 مليون جنيه.

- مسجد عزبة مارون بقرية الكوم الأخضر بحوش عيسى ( صيانة وترميم ) على مساحة 242 م بتكلفة إجمالية 400 ألف جنيه.

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان " إنسانية الحضارة الإسلامية" أن الحضارة الإسلامية استمدت قِيمها الإنسانية من القرآن الكريم والسنة النبوية الذاخران بالقيم الإنسانية العظيمة ومن مظاهر إنسانية الحضارة الإسلامية إقرارها لمبدأ حرية الاعتقاد بشكل صريح لا يقبل التأويل وحرية إقامة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة للجميع ورفض كل أشكال الإكراه والإرهاب ومن أهم جوانبها الإنسانية الرحمة بالضعفاء واحترام كبار السن وإعطاء ذوي الهمم حقوقهم كاملة غير منقوصة.