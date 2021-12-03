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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن تلقي لقاح كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب  جامعة عين شمس أنه يتم توجيه من لم يسبق له التطعيم إلى نقطة التطعيم بالكلية لإجراء خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة ثم التسجيل على قاعدة البيانات بالكلية  ثم تلقي اللقاح الأمر الذى لا يستغرق الكثير من الوقت .

وأوضح الدكتور مصطفى مرتضى أن كلية الآداب كانت سباقة في تنفيذ قرارات الجامعة في تطعيم الطلاب وجميع منتسبيها قبل بدء العام الدراسي ٢٠٢١ /٢٠٢٢ يوميا بمركز التطعيم بالكلية بالتعاون مع الفريق الطبي من مركز الطب الوقائي بجامعة عين شمس والمركز الطبى بالكلية.

 

وأشار الي ان الطلاب الذي تم تطعيمهم خارج الجامعة احضار صورة من شهادة تلقي لقاح كورونا وتسلميها لشئون الطلاب يومي الاحد والاثنين .

 

و نظم قطاع شئون التعليم والطلاب بكلية الآداب بجامعة عين شمس حفلا لتكريم مجلس اتحاد الطلاب  تتويجا لجهود أعضائه في  انجاز مهامه واتمام أعماله من الأنشطة الطلابية المختلفة خلال العام الجامعى ٢٠٢٠ / ٢٠٢١


وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس الجامعة و ا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، ا.د مصطفى مرتضى عميد الكلية ، واشراف ا.د حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب ، وتنفيذ السيدة نعمات خليفة مديرة إدارة رعاية الشباب .
تضمن الحفل تقديم الطلاب درع الاتحاد لكل من ا.د مصطفى مرتضى وا.د حنان كامل  والسيدة نعمات خليفة عرفانا من الطلاب بالدور الكبير الذي يقومون به في دعم مجلس الاتحاد  .

وأعرب عميد الكلية عن سعادته بهذا الحفل الذى يعد تكليلا لجهود عام من الجد والاجتهاد في الظهور بالشكل  اللائق للطالب الجامعى المتفوق في جميع المجالات و في تقديم أنشطة متميزة ومتنوعة من مسابقات وحفلات وندوات ومعسكرا  ومنافسات بأنواعها وسط ظروف عامة قاسية تمر بها البلاد فى مواجهة انتشار فيروس كوفيد ١٩  .


كما قامت وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب  بتكريم ا.د مصطفى مرتضى لجهوده فى دعم الأنشطة الطلابية،باهدائه درع الاتحاد وتكريم  الطالب محمد حمدي رئيس اتحاد الطلاب والطالبة روضة العجمي نائبة رئيس الاتحاد جميع أعضاء المجلس وهم محمد رمضان أمين لجنة الأسر  وكذلك الأمين المساعد  هانى هشام ، أمينة اللجنة الاجتماعية حبيبة ناصر والامينة المساعدة اسراء اشرف، وامينة لجنة الجوالة اسراء نصر والامينة المساعدة ملك محمود  وامين اللجنة الثقافية اسلام عبد الغفار والامين المساعد رؤية ايهاب وامينة اللجنة العلمية حليمة ياسر والأمين المساعد محمد حسني وامين اللجنة الرياضية حسام كمال ، والامينة المساعدة نورهان احمد بالإضافة الى تكريم الطالب كريم عبد العزيز المسئول عن فريق الميديا بالاتحاد لمجهوداته في تصوير وتوثيق الأنشطة الطلابية .

جامعة عين شمس اتحاد الطلاب كلية الاداب اداب عين شمس عميد آداب عين شمس الدكتور مصطفى مرتضى

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