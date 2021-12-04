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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم | آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن تلقي لقاح كورونا.. أول تحرك من التعليم في الاعتداء على مدير مدرسة بـ ساطور

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية

 

رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان: لن تهاون في تحقيق مطالبنا

أعلنت جامعة حلوان، أمس الخميس، انتهاء انتخابات الاتحادات الطلاب وإعلان رئيس الاتحاد

 

آداب عين شمس تعلن تعليمات مهمة بشأن تلقي لقاح كورونا

قال الدكتور مصطفي مرتضي عميد كلية الآداب  جامعة عين شمس أنه يتم توجيه من لم يسبق له التطعيم إلى نقطة التطعيم بالكلية لإجراء خطوات التسجيل على موقع وزارة الصحة ثم التسجيل على قاعدة البيانات بالكلية  ثم تلقي اللقاح الأمر الذى لا يستغرق الكثير من الوقت .

 

أول تحرك من التعليم في الاعتداء على مدير مدرسة بـ ساطور

يتابع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى ، بإهتمام بالغ ، تفاصيل وتطورات واقعة الاعتداء على مدير مدرسة ساقولا ( ١ ) الابتدائية التابعة لإدارة بنى مزار التعليمية.

 

تعليم المنيا: اتخاذ الإجراءات القانونية حيال واقعة التعدي على مدير مدرسة ساقولا

قالت مديرية التربية والتعليم بالمنيا، إنه بناء على توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انتقل المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إلى إدارة بنى مزار التعليمية لمتابعة واقعة تعدى شاب يبلغ من العمر 26 عاما على مدير مدرسة ساقولا عربي أنور، 53 سنة.

 

ورشة عمل بـ "تمريض حلوان" عن دور الكلية في مواجهة جائحة كورونا

 

تنظم كليات القطاع الطبى بجامعة حلوان، العديد من الندوات للتوعية بأخطار كورونا وضرورة تلقي اللقاح وكيفية الوقاية منها حرصا على سلامة منتسبى الجامعة من خطر الفيروس، بجانب إيمانا بدور كليات الطب والتمريض والصيدلة فى مواجهة جائحة كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة وعمداء الكليات.

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