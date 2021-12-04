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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد|أودي RS6 أفانت .. تتحول من سيارة عائلية إلى خارقة

شاهد|أودي RS6 أفانت
شاهد|أودي RS6 أفانت .. تتحول من سيارة عائلية الى سيارة خارقة

تحتل السيارات المعدلة مكانة مميزة لدى محبي وعشاق السرعة والقوة حول العالم، بسبب التجهيزات القوية و المميزة التي تحصل عليها، حيث ظهرت العديد من شركات التعديل على السيارات خلال الفترة الاخيرة، بل وأصبحت تلك الشركات تمتلك شعبية كبيرة حول العالم بسبب ترقيات الاداء والسرعة بالاضافة إلى بعض اللمسات الاخرى سواء كانت داخلية او خارجية.

تمتلك سيارة أودي RS6 أفانت المعدلة شعبية كبيرة حول العالم بفضل إمكانياتها المميزة التي حصلت عليها مؤخراً، حيث كانت تستمد قوتها في الماضي من محرك V8 مزود بشاحن تيربو مزدوج بشعة 4000 سي سي يولد قوة تصل الى 592 حصان وعزم أقصى للدوران يصل الى 800 نيوتن/متر، مما يجعلها واحده من أسرع السيارات العائلية الموجودة في العالم. 

ولكن بطبيعة الحال يبحث الناس دائما البحث عن الأفضل والأقوى، وكان مالك سيارة أودي RS6 أفانت واحداً منهم، حيث قام بإجراء تعديلات جريئة ومميزة جعلت من السيارات واحده من أقوى السيارات العائلية المعدلة، ويرجع الفضل في ذلك للتعديلات الميكانيكية المذهلة التي حصلت عليها.

التعديلات الميكانيكية لسيارة أودي RS6 

وحصلت سيارة أودي RS6 على القوة الجديدة من خلال تزويدها بزوج من شواحن التيربو المتطورة حيث تمكنت من رفع قوتها المولدة الى 1000 حصان بينما وصل أرتفع عزم الدوران الى 1050 نيوتن/متر، كما حصلت على مبردات طاقة داخلية جديدة، ومأخذ هواء Eventuri جديد، بالإضافة إلى عادم تيتانيوم من شركة أكرابوفيك.

وتستطيع سيارة أودي RS6 الجديدة المعدلة التسارع منة وضع الثبات حتى سرعة 100 كيلومتر في الساعة في خلال 2.7 ثانية فقط، وبلغت سرعتها القصوى 330 كيلومتر في الساعة، وبفضل هذه الأرقام المعلنة.

وبفضل هذه التعديلات القوية أصبحت سيارة أودي RS6 تقارن بالسيارات الخارقة.

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