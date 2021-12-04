مكنش قادر يتحرك.. سميحة أيوب تكشف تفاصيل إنقاذ محمد هنيدى من الكلاب

كشفت الفنانة سميحة أيوب ، عن توسط كلبين بجانب محمد هنيدى أثناء تصوير فيلم تيتة رهيبة وهو ما تسبب فى حالة خوف شديدة للأخير خاصة أن الجميع انصرف وظل وحيدا برفقة الكلاب .



وأوضحت سميحة أيوب ، خلال استضافتها مع الفنان محمد هنيدى ببرنامج هنيدى شو والمذاع عبر فضائية المحور ، انها انقذت محمد هنيدى من الكلبين معقبة " انا افتكرت اننا سيبنا محمد جوه وجنبه كلبين فى حجم اسدين قصر النيل وأكيد 100% مش قادر يتحرك " .



وأشارت سميحة أيوب ، إلى عدم حبها للكلاب والقطط نهائيا، ثم فوجئت خلال كواليس فيلم تيتة رهيبة، بوجود كلاب ضخمة: لقيت كلاب فى حجم الرجالة وضخمة جدا.