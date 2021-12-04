عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلينكن: إيران لا تبدو جادة في العودة إلى الالتزام بالاتفاق النووي

بلينكن
بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، إن أحدث جولة من المحادثات النووية الإيرانية انتهت، لأن إيران لا تبدو جادة في الوقت الحالي بشأن القيام بما هو ضروري للعودة إلى الالتزام باتفاق 2015، محذرا الصين في الوقت ذاته، من ”عواقب وخيمة“ إذا حثت الخطى نحو أزمة عبر مضيق تايوان.

وحذر بلينكن، الذي كان يتحدث في مؤتمر ”رويترز نكست“، من أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بتأجيل العملية مع الاستمرار في تعزيز برنامجها، وأن واشنطن ستتبع خيارات أخرى إذا فشلت الدبلوماسية.

وأوضح بلينكن: ”ما رأيناه في اليومين الماضيين هو أن إيران لا تبدو الآن جادة في اتخاذ ما يلزم لمعاودة الامتثال، ولهذا السبب أنهينا جولة المحادثات في فيينا“.

وأضاف: ”سنتشاور عن كثب وباهتمام كبير مع كل شركائنا في العملية نفسها.. وسنرى ما إذا كان لدى إيران أي قدر من الاهتمام بالمشاركة على نحو جاد“.

في ذات الإطار، انتقد البيت الأبيض السلطات الإيرانية، معتبرا أنها لم تقدم ”اقتراحات بناءة“ خلال المفاوضات حول الملف النووي الإيراني في فيينا.

وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن ”الحكومة الإيرانية الجديدة لم تأتِ إلى فيينا حاملة اقتراحات بناءة“.

وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران حول إحياء الاتفاق النووي حتى الأسبوع المقبل، بعد أن أبدى مسؤولون أوروبيون استياءهم، اليوم الجمعة، من مطالب الإدارة الإيرانية الجديدة المحافظة.

رئيس الموساد: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف خطته لضرب أهداف في إيران | تفاصيل

وقال دبلوماسيون كبار من فرنسا وألمانيا وبريطانيا إن ”طهران تتراجع عن كل التسويات التي تم التوصل إليها بصعوبة“ خلال الجولة الأولى من المفاوضات، بين أبريل يونيو، منددين بـ“خطوة إلى الوراء“.

وتعود الوفود في نهاية هذا الأسبوع إلى عواصمها، وستستأنف المفاوضات في منتصف الأسبوع المقبل ”لمعرفة ما إذا كانت هذه الخلافات يمكن التغلب عليها أم لا“.

وفرض اتفاق 2015 قيودا على برنامج إيران النووي، مقابل تخفيف بعض العقوبات الدولية.

لكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سحب بلاده من الاتفاق في 2018، واصفا إياه بأنه متساهل مع طهران، وأعاد فرض عقوبات اقتصادية أمريكية مؤلمة على إيران.

وبدأت إيران بعد ذلك في انتهاك الكثير من القيود التي يفرضها الاتفاق على التخصيب والقيود الأخرى.

وقال بلينكن: ”إذا تبين أن الطريق مسدود أمام عودة الامتثال للاتفاق، فسنسعى لخيارات أخرى“، لكنه امتنع عن توضيح طبيعة هذه الخيارات.

فرنسا واشنطن ترامب ايران دونالد ترامب الولايات المتحدة وزير الخارجية الامريكي طهران الاتفاق النووي المحادثات النووية

موضوعات متعلقة

رئيس الموساد: سنفعل كل ما يلزم لمنع إيران من حيازة أسلحة نووية

جانتس يكشف حقيقة وجود خلافات أمريكية إسرائيلية بشأن إيران

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن لافروف كانت صريحة ومهنية

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه: الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا

يا تعيش لكيفك يا تاكل عيشك.. بدء فصل الموظف متعاطي المخدرات فى هذا الموعد

سريع الانتشار.. رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس يكشف تفاصيل خطيرة حول متحور أوميكرون.. فيديو

حسن الرداد يحبس دموعه بعد عرض صورة والدته وشقيقه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز.. فيديو

ميشيل عبس: نموذج مجلس كنائس مصر طيب ويمكن تطبيقه في بلدان أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

الصحة: تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 49 حالة وفاة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

محمد صلاح يدعو إلى احتفالية أسطورية في أنفيلد.. لهذا السبب

أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

فيديو

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ