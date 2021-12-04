غاب الفنان وابنته.. تأجيل أولى جلسات دعوى ابنة رشوان توفيق ضد والدها لـ 25 ديسمبر

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة جنوب القاهرة اليوم السبت، تأجيل أولى جلسات دعوى تطالب فيها ابنة الفنان رشوان توفيق بإلغاء التوكيلين الصادرين منها لوالدها، لجلسة 25 ديسمبر الجاري للإعلان.

وغاب الفنان رشوان توفيق وابنته عن حضور الجلسة بينما حضر دفاعهما وكيلين عنهما.

وقال مجدى مهران محامى الفنان رشوان توفيق، أنه تم تأجيل الدعوى بسبب إدخال خصوم جدد وهم «عصام الدين حسن محمد زوج ابنته، محمد عصام الدين حفيده، بنك مصر»، وكانت تلك الدعاوى لتوكيلات التصرف في أموال مملوكه للفنان الكبير رشوان توفيق، بمبلغ كبير، كان يتعايش من العائد الخاص بهم.

أوضح المحامي أن الفنان قد أودع تلك الأموال باسم ابنته، والتي أقرت بأن تلك الأموال مملوكه للفنان الكبير، ولا يجوز لها التصرف فيها، إلا أنها قد تصرفت فيها ومنعت والدها من العائد الخاص بتلك المبالغ، «ده النزاع الحقيقي للدعوى وسبب الدعوى».

وأضاف أن التوكيل تم إصداره بصدد التصرف في الأموال الخاصة به المودعه باسم ابنته بالتصرف الذي يراه طيلة حياته، ثم تؤول إليها بعد وفاته، ويحصل على العائد الشهري منها، «هي اتصرفت في هذه الأموال بالمخالفة للإقرار الكتابي الذي وقعت عليه والخصوم المدخلين».

كانت آية رشوان توفيق، رفعت عدد من الدعاوى القضائية ضد والدها تمنعه من استخدام حقه، واشار الدفاع إلي أن الفنان رشوان قام بتوزيع تركته وهو على قيد الحياة، وعندما قام بتعديل فيها لم ترتض ابنته آية، ولذلك قامت برفع دعوى قضائية لرفض وبطلان إعادة القسمة".

وأضاف مهران، أن سبب قيام الفنان رشوان توفيق في إعادة قسمة الميراث هو خوفه من الله -عز وجل- واستشهد فى حديثه لما أنزله الله سبحانه وتعالى فى كتابه الكريم، والتى تقول "تلك حدود الله فلا تقربوها".

في وقت سابق كشف الدكتور مهران عن موعد نظر أولى الدعاوى القضائية المتقدمة ضد الفنان رشوان توفيق أمام محكمة جنوب القاهرة يوم 4 ديسمبر 2021، فيما هناك دعوى أخرى يوم 28 ديسمبر، لافتا إلى وجود دعوى ثالثة لم يتسلمها حتى الآن.

وفى النهاية، وجه محامى الفنان رشوان توفيق، مبادرة صلح إلى ابنة الفنان القدير آية، وطالبها بالرجوع إلى حضن أبيها وإنهاء تلك الدعاوى قائلا: "أبوكى مستنيكى.