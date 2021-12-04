الولايات المتحدة تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات مع تايلاند في مختلف المجالات

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية التزامها بتعزيز العلاقات الاقتصادية والأمنية والصحية مع تايلاند، في ضوء مساعيها لتعزيز التحالف والشراكة الثنائية.



وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - في بيان نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني اليوم السبت - إن الولايات المتحدة وتايلاند عملا خلال أكثر من قرنين من الصداقة على التعاون في جميع القطاعات، من تجارة ثنائية إلى إنفاذ القانون الدولي وحتى في مجال الصحة العامة.



وأضاف : "وبينما نعمل معا لإعادة البناء بشكل أفضل والخروج على نحو أقوى من جائحة كوفيد-19، ترحب واشنطن بقيادة تايلاند في المنطقة وخارجها".



وتابع وزير الخارجية الأمريكي: "بالنيابة عن الولايات المتحدة، أتقدم بأطيب تمنياتي لشعب تايلاند بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني".