عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

احذر هذه العادة السيئة في فصل الشتاء .. استشاري يوضح

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن النوم بعد الأكل مباشرة من أكثر العادات السيئة في فصل الشتاء، ويتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم .

وأضاف الدكتور خالد أحمد غزالي ، خلال لقائه لـ برنامج " سفرة وطبلية"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المصريين من عاداتهم الجلوس بالمنزل فترات طويلة في الشتاء ، وبالتالي تناول كميات كبيرة من الأكل ، خلال ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن هناك كورس تخسيس يصلح أن يتناوله الأطفال وكبار السن ويناسب جميع الأعمار، قائلا: "كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على مكملات غذائية، المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات".

استشاري الدكتور خالد أحمد غزالي استشاري النباتات الطبية توك شو فصل الشتاء

ترشيحاتنا

التضامن: أكثر من ١٠٠ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أشد فتكا من كورونا.. 5 أمراض تهدد حياة الإنسان.. تعرف عليها

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمته بالقطاع العام

كيف تشتري هواتف آيفون بسعر "رخيص" ومن مصدر موثوق منه؟

الجيل السادس .. لأول مرة ظهور مرسيدس إي كلاس 2024 أثناء الاختبار

الداخلية : غلق 30 الف محل خالف مواعيد الحظر خلال شهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة السودان | كأس العرب

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

منهم غادة عبد الرازق| ممثلون لا يخجلون من اللجوء إلى الطبيب النفسي

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ