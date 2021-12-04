احذر هذه العادة السيئة في فصل الشتاء .. استشاري يوضح

قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري النباتات الطبية، إن النوم بعد الأكل مباشرة من أكثر العادات السيئة في فصل الشتاء، ويتسبب في زيادة نسبة السكر في الدم .

وأضاف الدكتور خالد أحمد غزالي ، خلال لقائه لـ برنامج " سفرة وطبلية"، والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المصريين من عاداتهم الجلوس بالمنزل فترات طويلة في الشتاء ، وبالتالي تناول كميات كبيرة من الأكل ، خلال ساعات متأخرة من الليل.

وأوضح استشاري التغذية العلاجية، أن هناك كورس تخسيس يصلح أن يتناوله الأطفال وكبار السن ويناسب جميع الأعمار، قائلا: "كورسات التخسيس يجب أن تحتوي على مكملات غذائية، المادة الفعالة لها ألياف طبيعية وأعشاب لها تأثير إيجابي على الصحة وتساعد على التخلص من الوزن الزائد بأمان كامل دون حدوث أي مضاعفات".