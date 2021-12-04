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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ريال مايوركا ينتصر على أتلتيكو مدريد 2-1 في الدوري الإسباني

ريال مايوركا
ريال مايوركا

فاز فريق ريال مايوركا، على نظيره أتلتيكو مدريد بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري الإسباني.

 

وافتتح ماتيوس كونيا، التسجيل لـ أتلتيكو مدريد في الدقيقة 68، قبل أن يعادل روسو النتيجة لـ مايوركا في الدقيقة 80.

 

وفي الدقيقة 91، استطاع الياباني كوبو تسجيل هدف الانتصار لـ مايوركا، مهديًا فريقه نقاط الانتصار.

 

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد مايوركا للنقطة 19 في المركز الثاني عشر، فيما تجمد رصيد أتلتيكو مدريد عند 29 نقطة في المركز الرابع.

 

وتُقام بعد قليل مباراة فريقي ريال مدريد وريال سوسيداد ضمن منافسات نفس الجولة.

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