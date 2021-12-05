5 ديسمبر .. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

برج القوس من الأبراج النارية النارية ، التي تتسم بشخصية قوية وشجاعة فهم لا يخافون من تجربة كل ما هو جديد، ودائما ما تكون نظرته للأمور مختلفة.



وتختلف درجة تواجد تلك الصفات من شخص لآخر نتيجة لتأثير علم الأرقام عليهم لاسيما رقم تاريخ الميلاد، ولهذا تحلل خبيرة الأبراج عبير فؤاد.



شخصية اليوم في علم الأرقام..

إذا كنت مولودا في يوم 5 ديسمبر فإن ذلك يعني أنك قادر على استثمار كل طاقاتك وجهودك.. لديك قدرة على الابتكار رائعة وتتمتع بالذكاء وبسرعة البديهة وبالحيوية، وتنقذك ذاكرتك ويقظتك في أي موقف مفاجئ.



نصيحة:

عام ٢٠٢٢ يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.



برج القوس:

حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد المهني:

تكون مقاربتك للامور لينة خاصة وانك تقبل على اربعة ايام من الوعود والتطورات المتلاحقة مع وجود القمر في السرطان ومن ثم في الاسد تحقق احلامك، وقد تتوصل الى انجاز مشروع مهم او الى تحسين اوضاعك المالية ، تحقق الارباح وقد توقّع على عقد غير منتظر، او تقوم بعملية مالية مثمرة، او تضاعف عائداتك بقيامك بعمل جديد تسيطر على الاوضاع وتتغلّب على المصاعب الصغيرة.لكن القمر في العذراء في عطلة الاسبوع قد يولد ازمة مالية او يتحدث عن عملية بيع او شراء تبدو دقيقة او مستعصية.



حظك هذا الاسبوع برج القوس على الصعيد العاطفي:

يطالعك هذا الاسبوع ايضا بمشاحنات ومواجهات فلا يناسبك وجود الزهرة في الجوزاء ما يثير المشاكل العائلية والخلافات مع الزوج او الحبيب فكن حذرا جدا واحم استقرارك العائلي والزوجي والعاطفي، وتكثر المسؤوليات المعقدة والتي تسبب لك شعوراً بالاستياء ان الأجواء صعبة ومتطلبة وتحتاج الى قدرة كبيرة على التحمل والى رحابة صدر وإلا لا تلم إلا نفسك.