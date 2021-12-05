الحساسية وعلاجها بالأعشاب سريعا في خطوات بسيطة

الحساسية وعلاجها بالأعشاب، حساسية الأنف من المشاكل التي تؤرق الكثير من الأشخاص، خاصة لما تتسببه من التهاب في الأنف وعطس شديد وصعوبة في التنفس إذا كانت حساسية الأنف شديدة، وتنتج حساسية الأنف من عدة عوامل أبرزها وراثية وأخرى خارجية أهمها ضعف المناعة والتأثر بالغبار، لذلك فإن علاج حساسية الأنف من الأمور التي تشكل أهمية لمريض حساسية الأنف، الذي يمل من تناول العقاقير والأدوية، ومن هنا يكون علاج حساسية الأنف بالأعشاب أمرا سهلا ويعطي نتائج جيدة للمريض، فالأعشاب التي تعالج حساسية الأنف لها تأثير فعال في تخفيف حساسية الأنف والتخلص منها.

وقبل أن نقدم طرق علاج حساسية الأنف بالأعشاب، سنعرض لأبرز أعراض حساسية الأنف وأسبابها.

أعراض حساسية الأنف:

تشمل أعراض حساسية الأنف: الزكام والرشح والعطس بشكل شديد ومتواصل، وخروج بعض السوائل من الأنف، والحكة الشديدة في الأنف.

كما تتضمن أعراض حساسية الأنف، ألم في الجهة الأمامية من الرأس، وإحمرار في العينين وتهيجها، وانتفاخ تحت العينين، فضلا عن مشاكل في النوم، وشخير مستمر.

وتبقى هذه الأعراض ملازمة لمريض حساسية الأنف لفترات طويلة نسبيًا.

أسباب حساسية الأنف:

1- تغيرات الطقس والفصول، حيث يصاب مريض حساسية الأنف بالالتهاب والحساسية، في فصل الربيع، حيث انتشار حبوب اللقاح في الجو.

2- تناول البهارات في الأطعمة بشكل كبير.

3- الإصابة بالرشح والزكام المستمر.

4- تعرض الأشخاص للغبار والرياح المحملة بالأتربة، والتي يؤدي استنشاقها إلى الإصابة بحساسية الأنف.

5- الإصابة بالالتهابات في الأنف.

6- عوامل وراثية، إذا كان أحد الأبوين مصابا، فإن معدل الإصابة بحساسية الأنف سيزداد.

7- المواد المهيجة للحساسية في البيئة المحيطة، كشعر الحيوانات الأليفة، أو الدخان أو الروائح الذكية القوية.

مضاعفات حساسية الأنف:

إذا تم إهمال علاج حساسية الأنف يؤدي إلى حدوث عدد من المضاعفات وهي:

-الإصابة بالربو.

-التهاب الجيوب الأنفية.

-التهابات قناة الأذن الوسطى.

الحساسية الصدرية بالاعشاب

يعد علاج حساسية الصدرية بالأعشاب من الطرق الطبيعية الفعالة والمجربة لعلاج حساسية الأنف، ومن أبرز الوصفات الطبيعية لعلاج حساسية الأنف بالأعشاب:

1- الزنجبيل:

يستخدم الزنجبيل لعلاج حساسية الأنف، حيث يساعد على وقف تورم الأنف، والحد من الاحتقان، كما يساعد الزنجبيل على التخلص من البلغم، نظرا لأنه يحتوي على خصائص مضادة للالتهاب التي تزيد من مناعة الشخص.

ويمكن إضافة العسل مع شراب الزنجبيل للحصول على نتائج سريعة أيضا لعلاج حساسية الأنف بالأعشاب.

2- خل التفاح:

يعد خل التفاح من أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكن استخدامها في علاج حساسية الأنف، فخل التفاح يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الهيستامين، والتي تساعد في التخلص من الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف، مثل احتقان الأنف وألم الرأس، والعطس.

ويمكن تجربة هذه الوصفة الطبيعية المستخدمة فيها خل التفاح، حيث يتم وضع ملعقتين من خل التفاح في الماء الدافئ، وإضافة ملعقة من العسل والليمون، وتناول هذا الشراب يوميا لمدة 3 مرات، حيث يساعد في علاج حساسية الصدر والحد من الالتهاب.

علاج سريع للحساسية والحكة



3- الكركم:

الكركم من الأعشاب الفعالة في علاج حساسية والكحة، فهو غني بعدد من المضادات الحيوية، منها مضادات أكسدة، تساعد في الحد من حساسية الأنف وتقليل الأعراض المصاحبة لحساسية الأنف.

ويمكنك خلط كمية من الكركم المطحون مع عسل النحل، وتناول ملعقة من الخليط يوميًا لعلاج حساسية الأنف.

4- البردقوش:

إن تناول مغلي البردقوش، يساعد في التخلص من حساسية الأنف، والحد من الالتهابات المصاحبة لحساسية الأنف.

وبالإضافة إلى ذلك، نقدم لك وصفة طبيعية لعلاج حساسية الأنف بالأعشاب.

وصفة الزنجبيل والقرفة لعلاج حساسية الأنف بالأعشاب:

المكونات:

1- ملعقة كبيرة من الزنجبيل المبشور.

2- كمية قليلة من أعواد القرنفل.

3- كوب من الماء.

4- ملعقة من العسل.

5- بضع قطرات من عصير الليمون.

6- ملعقة كبيرة من القرفة.

طريقة التحضير:

- نضع الماء والزنجبيل والقرفة والقرنفل في وعاء على النار.

- نترك الخليط على النار لمدة 5 دقائق حتى يغلي.

- نرفع الوعاء من على النار ونصفي الخليط.

- بعد أن يبرد، نضيف الليمون والعسل إلى الخليط.

- ويتم تناول الشراب مرتين يوميا.





أفضل دواء للحساسية





البخاخ الأنفي المزيل للاحتقان أو الغسول الملحي. بخاخات الستيرويد الأنفية ومضادات الهستامين القوية التي تستخدم في حال عدم نجاح البخاخات المزيلة للاحتقان. مضادات الالتهاب

مشروبات لعلاج الحساسية الجلدية

1- البابونج ...

2 - الشعير ...

3 - الحبة السوداء ...

4 - الزنجبيل ...

5 - النعناع ...

6 - الصبار ...

7 - الليمون



علاج حساسية الجلد بالعسل



العسل

يحتوي العسل على كميات كبيرة من الماء ، وهذا قد يوفر الرطوبة والعناصر الغذائية الضرورية للبشرة لجعلها أكثر صحة ، وفي نفس الوقت يساعد هذا في الحد من جفاف الجلد بالإضافة إلى ذلك ، فهو يعمل على تنظيم المناعة ويحتوى على مضادات الميكروبات التي قد تعزز التئام الطفح الجلدي الناجم عن الحساسية وتوفر راحة فورية من الاحمرار والحكة.

لتطبيق هذا العلاج ، يرجى اتباع الخطوات التالية:

ضع العسل الصافي مباشرة على الجلد حوالي مرتين في اليوم.

أثناء التقديم ، يمكنك إجراء تدليك لطيف حتى تتغلغل العناصر الغذائية الموجودة في العسل في الجلد لتغذية البشرة وتنعيمها بأكثر الطرق فعالية.

بعد حوالي 15-20 دقيقة ، اغسل بشرتك بالماء النظيف.

علاج الحساسية الجلدية المزمنة

1. جل الصبار يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والمضادة للالتهابات، ويعد جل الصبار ممتازًا لعلاج عدد من الأمراض الجلدية بما في ذلك الطفح الجلدي، كما يساعد على تلطيف البشرة.

2- عشبة اذريون ، لها تأثير كبير في علاج الطفح الجلدي، وتساعد في تهدئة حساسية الجلد والاكزيما، كما أنها تعالج الكدمات والجروح بفضل خصائصه المضادة للالتهابات والفطريات والجراثيم، وعند استخدامها يوضع زيت عشبة اذريون على المنطقة المصابة وتركها لبضع ساعات، وذلك مرتين يوميا .

3- خل التفاح : يرطب البشرة ويقلل من الحكة، حيث لديه خصائص مطهرة لتهيج الجلد، إذا قمت بوضعه على البشرة، فيمكنه تهدئتها وترطيبها وتقليل الحكة.

مضادات الهيستامين الموضعية ، ويتم استخدامها بشكل مباشر على المنطقة بالمصابة، بدلًا من تناول مضادات الهستامين التي تستخدم عن طريق الفم، وتعد الهيستامين مواد كيميائية في الجسم تسبب أعراض الحساسية، بما في ذلك الحكة الجلدية، لهذا ينصح أطباء الجلدية باستعمال مضادات الهيستامين للعمل على تهدئة الحكة بالجسم