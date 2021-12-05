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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| المصابون بأمراض الحساسية محميون من كورونا.. وعلاج الانزلاق الغضروفي

صدى البلد

نشر موقع صدى البلد أخبارا هامة خلال الساعات الماضية في مجالي الصحة والمرأة، يمكنك التعرف عليها خلال السطور التالية.

 

علاج الانزلاق الغضروفي بالليزر .. إليك الأسباب


الانزلاق الغضروفي .. العظام أو الفقرات التي تشكل العمود الفقري في الظهر مبطنة بأقراص، هذه الأقراص مستديرة، مثل الوسائد الصغيرة ذات طبقة خارجية صلبة (الحلقة) تحيط بالنواة، تقع بين كل فقرة في العمود الفقري تعمل الأقراص بمثابة ممتص للصدمات لعظام العمود الفقري.

بعد رقصها أمام زوجها .. أجرأ إطلالات سيرين عبد النور |شاهد
تصدرت الفنانة سيرين عبد النور ، تريند مؤشر البحث على جوجل بعد ظهورها مع أبلة فاهيتا على إحدى القنوات الفضائية. 

3 جرعات.. الهند تكتشف لقاحا جديدا ضد كورونا بدون إبرة
عقار Covaxin أول لقاح محلي في الهند ضد فيروس كورونا COVID-19 والآن اللقاح الأصلي الثاني الذي سيكون متاحًا قريبًا في سبع ولايات هندية، وهو لقاح ZyCoV-D  بدون ابره للشباب أيضا.

دراسة: المصابون بأمراض الحساسية محميون من كورونا
أثبتت دراسة حديثة أن المصابين بـ أمراض الحساسية أقل عرضة للإصابة بفيروس كورونا من الأصحاء.

كورونا فيروس كورونا سيرين عبد النور القنوات الفضائية إطلالات سيرين عبد النور

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علاج الانزلاق الغضروفي بالليزر .. إليك الأسباب

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