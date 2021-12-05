جامعة عين شمس تكرم متطوعي العمل المناخي في اليوم الدولي للمتطوعين

في إطار احتفال العالم باليوم الدولي للمتطوعين تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حفل تكريم متطوعي العمل المناخي وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٧ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٠ صباحا ، الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ برعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.



وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي التي شاركت الكلية في تأسيسها

حيث يعد هذا البرنامج هو البرنامج التدريبي الرئد في إفريقيا والشرق الأوسط لمحو الأمية الكربونية والمناخية برئاسة الدكتورة نهي سمير عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور ايمن صابح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم العالي والبحث العلمي

وياتي هذا اتفاق مع دور الجامعة في اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخ في الأعمال الفردية بحيث يقلل البصمة الكربونية للأفراد ، والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التحكم في العادات اليومية التي تسبب اطلاق غازات الاحتباس الحراري مثل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة وطرق تناول الطعام والطهي وركوب الدرجات والاقلال من تناول اللحوم والاقلال من استخدام الكيماويات حيث تقوم مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بدور فعال في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي للانشطة الفردية

حيث تقوم جامعة عين شمس بإعداد قادة المناخ المتطوعين استعداد لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف رقم ٢٧ في مدينة شرم الشيخ في ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ من منطلق ان جامعة عين شمس هي اول جامعة تقوم بتدريس العلوم البيئية في المنطقة باسرها ولديها الكادر العلمي والاكاديمي الذي يستطيع أن يؤهل فريق متطوعي العمل المناخي ليكونوا ملهمين ومؤثرين في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي والمساهمة بفريق من المتطوعين في العمل المناخي في اي أعمال تنظيمة خاصة باي حدث عالمي