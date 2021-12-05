عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تكرم متطوعي العمل المناخي في اليوم الدولي للمتطوعين

جامعة عين شمس تكرم
جامعة عين شمس تكرم متطوعي العمل المناخي

في إطار احتفال العالم باليوم الدولي للمتطوعين تقيم كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بجامعة عين شمس حفل تكريم متطوعي العمل المناخي وذلك يوم الثلاثاء الموافق  ٧ديسمبر ٢٠٢١ الساعة ١٠ صباحا ، الذين اجتازوا البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ برعاية د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

txt

غدا .. تمكين المرأة في مجال الدراسات الأدبية بندوة بآداب عين شمس

txt

رحلة علمية لقسم الفلسفة وعلم الاجتماع بتربية عين شمس لمشروعات قناة السويس والإسماعيلية


وذلك بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعي للعمل الانساني ضمن فعاليات مبادرة المليون شباب متطوع للتكيف المناخي  التي شاركت الكلية في تأسيسها 

حيث يعد هذا البرنامج هو البرنامج التدريبي الرئد في إفريقيا والشرق الأوسط لمحو الأمية الكربونية والمناخية برئاسة الدكتورة نهي سمير عميدة الكلية وتحت إشراف الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع والبيئة والدكتور ايمن صابح نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم العالي والبحث العلمي 

وياتي هذا اتفاق مع دور الجامعة في اتخاذ إجراءات استباقية لتعزيز بناء القدرات للتكيف المناخ في الأعمال الفردية بحيث يقلل البصمة الكربونية للأفراد ،  والتوعية بمواجهة التغيرات المناخية من خلال التحكم في العادات اليومية التي تسبب اطلاق غازات الاحتباس الحراري مثل استخدام المنتجات الصديقة للبيئة وطرق تناول الطعام والطهي وركوب الدرجات والاقلال من تناول اللحوم والاقلال من استخدام الكيماويات حيث تقوم مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي بدور فعال في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي للانشطة الفردية 

حيث تقوم جامعة عين شمس بإعداد قادة المناخ المتطوعين استعداد لتنظيم مصر مؤتمر الأطراف رقم ٢٧ في مدينة شرم الشيخ في ٧ نوفمبر ٢٠٢٢ من منطلق ان جامعة عين شمس هي اول جامعة تقوم بتدريس العلوم البيئية في المنطقة باسرها ولديها الكادر العلمي والاكاديمي الذي يستطيع أن يؤهل فريق متطوعي العمل المناخي ليكونوا ملهمين ومؤثرين في حشد طاقات الشباب نحو التكيف المناخي والمساهمة بفريق من المتطوعين في العمل المناخي في اي أعمال تنظيمة خاصة باي حدث عالمي

اليوم الدولي للمتطوعين كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية جامعة عين شمس حفل تكريم متطوعي العمل المناخي البرنامج التدريبي لتأهيل سفراء المناخ محمود المتيني

ترشيحاتنا

طلعت بفرقة.. "وصلة مزاح" بين الرئيس السيسي والفنان أشرف عبد الباقى

صعب أوى.. شاب من ذوى الهمم يفاجئ الرئيس السيسي بسؤال على الهواء

الرئيس السيسي: أصعب لحظة في حياتي لما حسيت إن بلدنا ممكن تضيع

ما لقتش أعز منها.. الرئيس السيسي يكشف عن مثله الأعلى

جدل بمجلس الشيوخ بسبب رسوم توصيل المعاش للمسن

الرئيس السيسي: أسعد لحظة لسه مجتش.. والحلم لن يتحقق إلا بكم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مدرب السودان يفجر مفاجأة بعد خسارته أمام منتخب مصر بخماسية

طقس اليوم.. تحذير جديد من الأرصاد الجوية لـ 3 محافظات ساحلية

بسمع مهرجانات و«بنت الجيران» مكسرة الدنيا.. محمد صلاح يعتذر لـ هاني شاكر

مضى العقد .. ميدو يفجر مفاجأة عن عمر كمال عبد الواحد |فيديو

محمد صلاح : الأهلى أكثر استقرارا من الزمالك ولا أتابع الدوري المصري بانتظام

الرئيس السيسي يبكي أثناء حواره مع أحد ذوي الاحتياجات.. شاهد

محمد صلاح: عمري ما شربت خمرة وهذا ما أفعله كل صباح

مكة تسخر مني لهذا السبب.. محمد صلاح يكشف مجال استثماره في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكوفرتة المربعات .. أيقونة الشتاء في بيوت المصريين وكيف اختلف شكلها|نوستالجيا

استمتع بجلد ذاته.. لماذا عشق القصبجي أم كلثوم ورفض الثراء والشهرة ليظل بجوارها؟

اهتم مسرحه بالعدالة.. كيف استلهم الفريد فرج المسيحي التراث الإسلامي؟

طفل ليلة ونفسي ميطلعش ابنه.. حكاية تيتوس الفيشاوي حفيد سمية الألفي؟

فيديو

شكلهم اتغير| نجوم دخلوا الفن صغارا.. فكيف أصبحوا الآن؟ "فيديو جراف"

هنتج فيلم لـ إيمي.. ماذا قال حسن الرداد في أول ظهور إعلامي له؟

فيديوجراف.. افتكروهم بالدعاء.. هؤلاء المشاهير هزمهم مرض السرطان

قالوا لبنتي ماما مش هتبقى موجودة.. أول ظهور لـ إيمان الحصري بعد وعكتها الصحية

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

د.شيماء سراج

شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

اﻟﻤﺰﻳﺪ