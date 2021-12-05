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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

المصائب تدب في برشلونة قبل موقعة بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

فريق برشلونة
فريق برشلونة

تلقى فريق برشلونة خسارة قاسية أمام ريال بيتيس بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت، أمس السبت، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 16، من مسابقة الدوري الإسباني.

 

خسارة برشلونة أمام ريال بيتيس جاءت قبل أيام قليلة من مواجهة بايرن ميونخ الألماني “ المقرر لها الأربعاء المقبل" ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، لتسبب نتيجة مباراة الأمس في إحباط الجهاز الفني واللاعبين، قبل المواجهة الحاسمة.

 

تشافي المدير الفني لفريق برشلونة، أكد خلال تصريحات صحفية عقب المباراة، أن الخسارة أمام ريال بيتس أمر مؤلم، ولكن الفريق لم يستحق الهزيمة.

 

تتويج فريق برشلونة بلقب الدوري الإسباني هذا الموسم بات شبه “ مستحيلا” حيث تجمد رصيد البلوجرانا عند 23 نقطة في المركز السابع، بينما يتصدر ريال مدريد جدول ترتيب المسابقة برصيد 39 نقطة.

 

كما تلقى فريق برشلونة صدمة قوية، بتعرض جافي نجم الفريق لإصابة قوية على مستوى الرأس خلال المباراة، وتم نقله إلى المستشفى، لتصبح مشاركته أمام بايرن ميونخ محل شك.

 

برشلونة سيفقد خدمات أنسو فاتي أمام بايرن ميونخ أيضا بسبب معاناته من إصابة عضلية، حيث أكدت تقارير صحفية، أن اللاعب سيغيب حتى نهاية العام الجاري.

 

ويفقد برشلونة أيضا لخدمات سيرجيو أجويرو لمدة 3 أشهر بسبب معاناته من مشاكل في القلب، قد تجبر اللاعب على اعتزال كرة القدم في النهائي.

 

لا بديل عن الفوز على بايرن ميونخ:

 

برشلونة ليس أمام حل سوى الفوز على بايرن ميونخ، الأربعاء المقبل، على ملعب أليانز آرينا، لضمان التأهل رسميا إلى الدور ثمن النهائي.

 

وخاض برشلونة 5 مباريات في دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أوروبا، فاز في مباراتين وخسر في مثلهما، وتعادل في لقاء.

 

على الجانب الآخر، لم يتذوق فريق بايرن ميونخ في  طعم التعادل أو الخسارة في مسابقة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، حيث فاز في مبارياته الخمس، في دور المجموعات.

 

 

ترتيب المجموعة الخامسة في دوري أبطال أوروبا:
 

1- بايرن ميونخ : 15 نقطة

2- برشلونة : 7 نقاط

3- بنفيكا: 5 نقاط

4- دينامو كييف :نقطة

 

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