بدون الذهاب للسجل المدني .. طريقة استخراج شهادة ميلاد 2026

يبحث عدد كبير من المواطنين عن طريقة استخراج شهادة ميلاد 2026 سواء عبر الإنترنت أو من خلال الماكينات الذكية التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لتوفير الوقت والجهد وضمان الحصول على الشهادة المميكنة دون أخطاء، مع معرفة قيمة الرسوم وموعد الاستلام الرسمي.

استخراج شهادة ميلاد اونلاين 2026

تتيح وزارة الداخلية و منصة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة ميلاد اونلاين 2026 دون الحاجة إلى التوجه لمكاتب السجل المدني، بما يسهم في تقليل التكدس وتسهيل الحصول على المستندات الرسمية، خاصة في ظل الاعتماد المتزايد على الخدمات الحكومية الرقمية.

طريقة استخراج شهادة ميلاد بدون الذهاب إلى السجل المدني

يمكن استخراج شهادة الميلاد دون الذهاب إلى السجل المدني من خلال الخدمات الإلكترونية المتاحة على موقع وزارة الداخلية أو منصة مصر الرقمية، عبر إدخال البيانات الأساسية وسداد قيمة الخدمة إلكترونيا أو عند الاستلام، ثم انتظار تحديد موعد تسليم الشهادة للعنوان المسجل.

استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

توفر وزارة الداخلية ماكينات ذكية لاستخراج شهادات الميلاد والوفاة والزواج والطلاق خلال مدة لا تتجاوز 5 دقائق، دون أي تدخل بشري، وبقيمة رسوم تبلغ 50 جنيها يتم سدادها نقديا داخل الماكينة.

خطوات استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية 2026

تبدأ خطوات استخراج شهادة الميلاد من الماكينات الذكية بالوقوف أمام الماكينة والتعرف على بصمة الوجه وأحد الأصابع، ثم اختيار خدمة شهادة الميلاد من الشاشة، وإدخال الرقم القومي كاملا، ثم رقم المصنع المدون ببطاقة الرقم القومي، وكتابة اسم الأم كاملا كما هو مسجل بشهادة الميلاد.

مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية

تبلغ مصاريف استخراج شهادة ميلاد من الماكينات الذكية التابعة لقطاع الأحوال المدنية 50 جنيها فقط، ويتم سداد الرسوم مباشرة داخل الماكينة دون الحاجة إلى موظف.

استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر اونلاين عبر مصر الرقمية

تتيح منصة مصر الرقمية خدمة استخراج شهادة ميلاد كمبيوتر اونلاين من خلال التسجيل بالموقع، ثم اختيار خدمات الأحوال المدنية، وتحديد خدمة شهادة الميلاد، والموافقة على الشروط والأحكام، وكتابة بيانات مقدم الطلب من الرقم القومي ووسائل الاتصال والعنوان، مع اختيار طريقة السداد، على أن يتم إرسال رسالة بموعد توصيل الشهادة إلى محل الإقامة.

أهمية شهادة الميلاد

تعد شهادة الميلاد من أهم الأوراق الرسمية المطلوبة في العديد من الإجراءات الحكومية، وعلى رأسها إضافة المواليد واستخراج المستندات الرسمية المختلفة، باستخدام الرقم القومي المسجل بالشهادة المميكنة.