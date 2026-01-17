قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ناقد رياضي يعلق علي إلغاء هدف نيجيريا: الحمد لله اتلغى علشان إحنا غلابة
استكمال محاكمة 6 متهمين بخلية داعش أكتوبر.. غدا
دوري روشن السعودي .. تشكيل الشباب ضد كتيبة رونالدو
هدف ملغي وتألق مصرى .. شوط أول سلبي بين منتخب مصر ونيجيريا في كأس أمم إفريقيا
خلال أيام.. الحكومة تزف بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف
مدرب السنغال: منتخب مصر الأفضل في إفريقيا.. والمغرب أقرب للتتويج بأمم أفريقيا
الـ var ينصف المنتخب المصري ويلغي هدف تقدم نيجيريا في أمم إفريقيا
دوري روشن السعودي.. التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين أهلى جدة والخلود
مصر تهدر وتشن هجمات متتالية بأول 30 دقيقة من لقاء نيجيريا في أمم أفريقيا
الأهلي أتم اتفاقه حتى الآن بشكل رسمي مع 4 لاعبين.. تفاصيل
ننشر ملامح إجراءات الحكومة لخفض الديون والعجز بالموازنة العامة للدولة 2027/2026
ثغرة اختراق جديدة في تطبيق واتساب تهدد ملايين الهواتف .. ما القصة؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

إنشاء مستشفى كبير في شبين الكوم بالخطة الاستثمارية 2026/2027

جولة وزير الصحة
جولة وزير الصحة
عبدالصمد ماهر

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عدداً من المستشفيات والمنشآت والمشروعات الصحية بالمحافظة، في إطار متابعته المستمرة لجودة الخدمات الصحية ومعدلات تنفيذ المشروعات. 

وبدأ الوزير جولته بتفقد مشروع إنشاء مستشفى أشمون العام الجديد الذي بلغت نسبة تنفيذه 69%، ويتكون من 4 طوابق بطاقة استيعابية 272 سريراً تشمل 196 سرير إقامة داخلية، و44 سرير رعاية مركزة، و42 حضانة للمبتسرين، إلى جانب 5 غرف عمليات وغرفة منظار جهاز هضمي و21 عيادة خارجية متخصصة و56 ماكينة غسيل كلوي ووحدة قسطرة قلبية و5 أسرّة عناية بالحروق و10 أسرّة إقامة حروق.

 ووجه الوزير بسرعة استكمال التجهيزات الطبية وغير الطبية والفرش وفق أعلى معايير الجودة لدخول المستشفى الخدمة خلال ستة أشهر، مع تذليل أي عقبات مالية، كما استجاب لطلب عدد من النواب بتشغيل جزء من المبنى القديم كمستشفى أطفال وجزء آخر كمنطقة ثالثة للتأمين الصحي بخدمة أهالي مركز أشمون مع استكمال التخصصات الناقصة.

وانتقل الوزير إلى وحدة شوشاي الصحية، حيث تابع سير العمل بغرفة مبادرة الألف يوم الذهبية التي سجلت 3300 متردد شهرياً، ووجه بتكثيف التثقيف والتوعية الصحية للمترددين – لا سيما بشأن الولادات القيصرية وأهمية المتابعة الدقيقة للأم والطفل – كما تفقد عيادة طب الأسرة التي بلغ عدد الملفات المميكنة بها 3840 ملف أسرة، وعيادة الأسنان التي تخدم 170 حالة شهرياً، وعيادة التطعيمات والصيدلية، وأشاد بمستوى الخدمات المقدمة ووجه بالاستمرار في ميكنة الملفات الطبية.

مستشفى شبين الكوم

واستكمل الجولة بتفقد أرض مشروع مستشفى شبين الكوم الجديدة، موجهاً بسرعة استكمال الإجراءات لإدراجه ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2026/2027، ثم تفقد مستشفى شبين الكوم التعليمي، حيث استمع إلى شرح مفصل عن الوصف الوظيفي وأشاد بتميز المستشفى كونه الأول على مستوى المحافظة في القساطر الدماغية، ووجه بتوفير جهاز «كي للضفيرة العصبية» دعماً للتخصصات الدقيقة، وتفقد أقسام الرعاية المركزة والقساطر القلبية والمخية وحرص على الاطمئنان على المرضى.

بعد ذلك زار الوزير مستشفى الباجور التخصصي واستمع إلى عرض تفصيلي عن مشروعات التطوير الجارية، والتي تشمل رفع سعة رعاية الأطفال من 4 إلى 7 أسرّة، وتشغيل قسم السكتة الدماغية خلال شهر، كما وجه مساعده للطب العلاجي بتشكيل لجان على مستوى الجمهورية لمتابعة التسجيل الآمن لمرضى الغسيل الكلوي على المنظومة الإلكترونية، وأمر بتشغيل جهاز القسطرة القلبية الجديد خلال 15 يوماً.

واختتم الجولة بتفقد مستشفى الحميات وأمراض الجهاز الهضمي والكبد بشبين الكوم، حيث تفقد أقسام الرعاية المركزة ورعاية الأطفال والأشعة، ووجه بتوفير وحدة مناظير إضافية خلال شهر لتقليل فترات الانتظار، ثم تفقد المبنى الجديد لمستشفى الرمد بشبين الكوم (مساحة 2000 م² – تكلفة 50 مليون جنيه بالجهود الذاتية – 46 سريراً إضافياً) لدعم خدمات العيون، وأنهى الزيارة بمستشفى الهلال التابع للتأمين الصحي (177 سريراً – 7 غرف عمليات) حيث تفقد أقسام الأشعة والكيماوي والرعاية المركزة والحضانات والغسيل الكلوي واطمأن على كفاءة جميع الخدمات المقدمة.

رافق الوزير خلال الجولة عدد من قيادات الوزارة والهيئات المعنية، بالإضافة إلى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية.

رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المستشفيات وزير الصحة والسكان وزارة الصحة المنوفية

