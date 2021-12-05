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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد هجوم مأرب.. اليمن تطالب المجتمع الدولي بملاحقة الحوثيين بتهم جرائم الحرب

مليشيا الحوثي
مليشيا الحوثي

طالبت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، المجتمع الدولي بتصنيف جماعة الحوثي بـ"الإرهابية" وملاحقتها بتهم جرائم حرب.

وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، في سلسلة من التغريدات على حسابه بموقع "تويتر": "ندين ونستنكر بأشد العبارات جريمة استهداف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، للأحياء السكنية في مدينة مأرب بـ4 صواريخ باليستية "إيرانية الصنع"، سقطت في مناطق متفرقة، وأسفرت عن إصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة وتضرر المنازل والمصالح العامة والخاصة".

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وأضاف الإرياني أن استهداف ميليشيا الحوثي المتكرر لمدينة مأرب المكتظة بالملايين من السكان والنازحين بالصواريخ الباليستية يأتي ضمن محاولاتها الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين، في عمل انتقامي جبان، يعكس إرهابها ودمويتها وخسائرها غير المسبوقة في جبهات القتال وفشلها في تحقيق أي مكاسب عسكرية".

وأكد أن الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بإدانة قصف ميليشيا الحوثي لمدينة مأرب بالصواريخ المهربة من إيران، باعتباره جريمة حرب، والعمل على تصنيف الميليشيا منظمة إرهابية، وملاحقة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم "مجرمي حرب".

وكانت ميليشيات الحوثي جددت، اليوم الأحد، هجماتها على محافظة مأرب اليمنية، وذلك بإطلاق عدة صواريخ.

فيما أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية اليوم، الأحد، عن اعتراض وتدمير 4 طائرات مسيّرة حاولت استهداف المنطقة الجنوبية.

وقال التحالف في بيان صادر اليوم، الأحد: "رصدنا استخدام الحوثيين منشآت ذات طابع مدني لعملية التحضير والإطلاق"، لافتًا إلى أن المسيرات تزامنت مع إطلاق 4 صواريخ باليستية باتجاه مأرب.

اليمن جماعة الحوثي إرهاب جرائم حرب وزير الإعلام اليمني

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